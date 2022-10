Ukraina chce przystąpić do NATO. Szef Pentagonu odpowiada

– Jesteśmy zaangażowani we wspieranie polityki "otwartych drzwi" NATO, ale decyzję o jego rozszerzeniu powinny podjąć wszystkie kraje bloku – powiedział Austin podczas konferencji prasowej na Hawajach.

Podkreślił, że w tej chwili Stany Zjednoczone skupiają się przede wszystkim na pomocy Ukraine, która od 24 lutego broni się przed rosyjską inwazją.

– Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby upewnić się, że Ukraina ma to, czego potrzebuje, aby odnieść sukces. I widzimy naprawdę dobre efekty osiągane przez siły ukraińskie – stwierdził szef Pentagonu.

Ukraina chce szybko wstąpić do NATO

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o przyspieszone członkostwo w NATO. Wcześniej tego samego dnia rosyjski prezydent Władimir Putin ogłosił aneksję części południowo-wschodnich obwodów Ukrainy okupowanych przez siły rosyjskie.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg nie odpowiedział na bezpośrednie pytania dziennikarzy o to, czy Sojusz jest gotowy do rozpatrzenia wniosku Ukrainy. Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew porównał starania władz w Kijowie o przyjęcie do NATO do prośby o "przyspieszenie rozpoczęcia III wojny światowej".

Wyniki pseudoreferendów z góry ustalone w Moskwie

Pseudoreferenda w sprawie przyłączenia do Rosji odbyły się w Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej, a także w obwodach zaporoskim i chersońskim w dniach od 23 do 27 września. Wyniki zostały z góry ustalone w Moskwie na nierealnie wysokim poziomie poparcia dla idei włączenia tych terytoriów do Rosji.

Władze w Kijowie podkreślają, że działania Moskwy są bezprawne. Unia Europejska i Stany Zjednoczone zapowiedziały, że nie uznają wyników głosowań i są gotowe wprowadzić nowe sankcje wobec Rosji.

Nieuznanie wyników zapowiedziało też wiele innych państw, również rosyjscy partnerzy, tacy jak Kazachstan, Serbia czy Turcja.

