Żaryn: Przygotowujemy Polskę na scenariusz z użyciem broni atomowej

– Przygotowujemy się również na takie różne scenariusze a temu chociażby służy akcja dostarczenia tabletek jodku do Komend Powiatowych Straży Pożarnej. To jest jeden z takich zachowawczych profilaktycznych mechanizmów, które mają pozwolić na ewentualnie neutralizować skutki skażenia radiologicznego – powiedział Żaryn na antenie Radia Plus.

– Oczywiście nadal uważamy, że Rosja jest groźna, Rosja szuka różnych możliwości po to żeby upokorzyć Zachód i przełamać ukraińską obronę. I tutaj no niestety można powiedzieć, że potencjalne użycie taktycznej broni jądrowej jest wciąż możliwe (...) Wszystko będzie zależało od tego gdzie taki atak miałby miejsce. Polska Państwowa Agencja Atomistyki na bieżąco monitoruje skażenie radiologiczne w naszym rejonie Europy także wszystko będziemy wiedzieć na bieżąco gdyby do takiej sytuacji doszło. Pamiętajmy, że jest drugi aspekt tej sprawy poza tym działaniem stricte militarnym należałoby powiedzieć, że użycie taktycznej broni jądrowej byłoby próbą zastraszenia Zachodu po to żeby zatrzymać pomoc dla Ukrainy i oczywiście kwestia zastraszenia całej Ukrainy po to żeby się poddała. Poza tym neutralizowaniem skutków bezpośrednich na pewno stanęlibyśmy przed wyzwaniem po to żeby dalej aktywizować Zachód i działać kolektywnie na rzecz zatrzymania rosyjskiej agresji – podkreślił pełnomocnik.

Były dyrektor CIA przestrzegł Kreml: USA zniszczyłyby rosyjskie wojska

Były dyrektor CIA David Petraeus zagroził zniszczeniem przez USA całej armii Putina na Ukrainie, jeżeli Rosja użyje broni atomowej. Emerytowany generał amerykańskiej armii oraz naczelny dowódca sił koalicyjnych w Iraku w latach 2007-2008 publicznie ostrzegł, że w przypadku wykorzystania na ukraińskim froncie arsenału nuklearnego przez wojska rosyjskie, USA zlikwidują armię rosyjską oraz zatopią całą Flotę Czarnomorską.

Groźby użycia broni atomowej

Do sięgnięcia po broń jądrową wezwał Ramzan Kadyrow. Zaproponował on podjęcie "bardziej drastycznych kroków", by pokonać wojska Ukrainy. – Moim osobistym zdaniem należy podjąć bardziej drastyczne środki, aż do ogłoszenia stanu wojennego na terenach przygranicznych i zastosowania niskowydajnej broni nuklearnej – stwierdził.

Czołowi rosyjscy politycy wielokrotnie grozili Ukrainie, artykułując możliwość sięgnięcia po bombę atomową. W piątek wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew wspomniał o tym, odnosząc się do wypowiedzi szefa NATO Jensa Stoltenberga na temat aneksji części ziem Ukrainy przez Rosję.

