Wicepremier: Musimy zmaksymalizować presję na Rosję

We wtorek, 4 października 2022 roku w Warszawie szef Ministerstwa Obrony Narodowej otworzy panel ekspercki poświęcony obronności podczas tegorocznej edycji Warsaw Security Forum, czyli dwudniowej konferencji organizowanej przez Fundację Kazimierza Pułaskiego – przekazało MON.

Przemówienie polityka było poświęcone rosyjskiej agresji na Ukrainę. – 24 lutego br. stał się dla nas wszystkich przypomnieniem, że koszmary pełnoskalowej wojny w Europie nie należą wyłącznie do przeszłości. Nie ma żadnych wątpliwości, że prowadzi to do wielu pytań dotyczących tego, jak wzmocnić nasze wspólne bezpieczeństwo – mówił Błaszczak.

Błaszczak na Warsaw Forum

Warsaw Security Forum to inicjatywa organizowana od 2014 roku. Wydarzenie służy wymianie poglądów w gronie przedstawicieli rządów, instytucji międzynarodowych, przemysłu, think-tanków oraz ekspertów w zakresie polityki i obronności. Tegoroczne spotkania odbywają się w stołecznym hotelu DoubleTree by Hilton. Uczestnikami rozmów są między innymi premier Polski Mateusz Morawiecki, szefowa rządu Litwy Ingrida Simonyte czy pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska.

W ramach swojego wystąpienia wicepremier Mariusz Błaszczak zwrócił szczególną uwagę na fakt, że "ramię w ramię z Rosją agresję na Ukrainę wspiera reżim białoruski". Dlatego, w jego odczuciu, na Białoruś powinna być wywierana taka sama presja jak na Federację Rosyjską. Szef MON podkreślił przy tym, że "żadne państwo nie jest w stanie samodzielnie stawiać czoła całemu spektrum zagrożeń oraz wyzwań, jakie dziś pojawiają się w obszarze bezpieczeństwa". Wskazał, iż właśnie dlatego cała społeczność euroatlantycka powinna przeciwstawić się rosyjskim staraniom, które mają na celu zburzenie panującego ładu europejskiemu i światowemu.

Kryzys bezpieczeństwa

– W wyniku brutalnej inwazji Rosji przeciwko Ukrainie mamy do czynienia z kryzysem bezpieczeństwa. Mieliśmy nadzieję, że nigdy więcej nie będziemy w sytuacji konfliktu zbrojnego w Europie. Agresja Rosji udowodniła jednak ambicje imperialne, które całkowicie nie szanują europejskiej architektury bezpieczeństwa – oznajmił Mariusz Błaszczak.

– Niezmiernie ważne jest, by Ukraina miała możliwość wypchnięcia Rosjan poza zajęte terytoria. Musimy zmaksymalizować presję na Rosję, by ograniczyć jej zdolności do podejmowania działań – stwierdził szef MON.

Czytaj też:

"Pierwsi zrozumieliście, że to wojna nie tylko przeciw Ukrainie". Zełenska dziękuje PolakomCzytaj też:

Żaryn: Przygotowujemy Polskę na scenariusz z użyciem broni atomowej