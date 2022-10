Premier: Musimy nauczyć się walczyć z zagrożeniami ze strony Rosji

We wtorek, 4 października szef polskiego rządu wziął udział w wydarzeniu o nazwie Warsaw Security Forum 2022. Spotkanie odbyło się w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie.

Warsaw Forum to inicjatywa organizowana od 2014 roku. Służy wymianie poglądów w gronie przedstawicieli rządów, instytucji międzynarodowych, przemysłu, think-tanków oraz ekspertów w zakresie polityki i obronności.

Mateusz Morawiecki wraz z premier Litwy Ingridą Simonyte wziął udział w panelu poświęconemu wojnie na Ukrainie pod tytułem "Europe at War: Discussing Central and Eastern European Support for Ukraine".

Morawiecki o zagrożeniach ze strony Rosji

– W tej chwili wiemy, że Rosja stanowi zagrożenie nie tylko na polu walki, ale również, że wykorzystuje inne instrumenty. Państwa na wschodniej flance NATO wiedzą dobrze, czym jest i jak działa rosyjska propaganda. Drugi obszar, który był dla wielu niespodzianką, to aspekt energii. Ludzie na Kremlu wierzyli, że poprzez wykorzystanie broni, którą jest energetyka, będą mogli zmienić dynamikę tej wojny. Kolejna niedoszacowana kwestia to obszar dyplomacji, skuteczność Kremla w sięganiu do państw Afryki i przekonywania, że głód w tych krajach to wina świata zachodniego – mówił polski premier w trakcie swojego wystąpienia.

– Musimy nauczyć się walczyć z tymi wszystkimi zagrożeniami ze strony Rosji, nie tylko na polu walki poprzez nasze dostawy broni do Ukrainy, ale musimy też być świadomi wszystkich innych obszarów, w których Kreml chce nas pokonać – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Premier Polski o pomocy dla Ukrainy

Szef rządu Zjednoczonej Prawicy przypomniał, iż kilka tygodni temu był w Kijowie, gdzie rozmawiał m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o wsparciu finansowym. Jak zauważył Morawiecki, kolejny aspekt, na który liczy Moskwa, to to, by Ukraina zbankrutowała.

– Naszym obowiązkiem jest organizować wsparcie finansowe poprzez Unię Europejską – oznajmił polityk.

