"Dobra wiadomość dla polskiego rynku". PPL i CPK łączą siły

Celem jest integracja kompetencji w zakresie zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową w obliczu gigantycznych inwestycji związanych z budową Portu "Solidarność".

"Tylko silna grupa kapitałowa będzie mogła sprostać wymaganiom rynkowym, a w czasach kryzysu być oparciem dla całego sektora. Dzięki konsolidacji PPL i CPK powstanie podmiot, który w pełni wykorzysta położenie geograficzne Polski i potencjał rozwijającego się rynku lotnictwa w tej części Europy. Mamy szansę na stworzenie najsilniejszej grupy lotniskowej w Europie Środkowo-Wschodniej i istotnego podmiotu na lotniskowej arenie europejskiej" – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała, cytowany w komunikacie, na który w środę powołało się ISBnews.pl.

Połączenie PPL i CPK

2 października tego roku weszła w życie ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, która rozpoczyna proces przekształcenia PPL w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze, a następnie przyłączenia jej do Grupy Kapitałowej CPK.

Pierwszą z zaplanowanych zmian będzie przekształcenie PPL – obecnie przedsiębiorstwa państwowego – w jednoosobową spółkę akcyjną. Ten etap ma się wydarzyć do 2 kwietnia 2023 roku. Drugim krokiem będzie wniesienie przez pełnomocnika rządu do spraw CPK akcji nowej spółki PPL do spółki celowej CPK (jako wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego CPK), co powinno się wydarzyć maksymalnie do końca trzeciego kwartału 2023 roku.

Wild: Dobra wiadomość

Skutkiem tych zmian będzie dołączenie PPL do grupy kapitałowej CPK, skupiającej największe aktywa i procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury lotniskowej. Będzie ona odpowiedzialna za pozyskiwanie finansowania dla zadań inwestycyjnych CPK, koordynację realizacji inwestycji i integrację zasobów państwa wokół programu CPK.

Prezes Portu Mikołaj Wild uważa, że "przekształcenie przedsiębiorstwa PPL w spółkę akcyjną i włączenie go w struktury spółki CPK to dobra wiadomość dla polskiego rynku lotniczego", natomiast dla inwestorów jest to "klarowne potwierdzenie decyzji o przeniesieniu całości ruchu cywilnego z Lotniska Chopina na Port »Solidarność«".

