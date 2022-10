Minister: Kilku polityków PO robi na złość i sprzeciwia się pomysłom rządu

– Wiem, że miasta dotychczas nie trudniły się tego typu działalnością. Ale wojna doprowadziła do tego, że robimy teraz mnóstwo rzeczy, którymi się wcześniej nie zajmowaliśmy i się tego po prostu uczymy. Takie są czasy – mówił w poniedziałek w TVP Waldemar Buda, komentując zarzuty, jakoby rząd Zjednoczonej Prawicy chciał się wyręczać samorządami w dystrybucji węgla.

Jego zdaniem, nie należy tego traktować jako sporu między administracją rządową a samorządową. – To, że kilku polityków PO robi na złość i sprzeciwia się pomysłom rządu PiS, to oczywiste. To jest cała grupa samorządowców, która demonstruje niezadowolenie ze wszystkiego, nawet jeśli rządowe działania sprzyjają ich mieszkańcom – stwierdził minister rozwoju i technologii.

Buda ocenia zachowania samorządów

Minister Waldemar Buda poinformował, że "to wielokrotnie przedstawiciele samorządów dzwonili do PGE Paliwa, do Węglokoksu z pytaniem, jak mogą pomóc, bo do nich przychodzą mieszkańcy i pytają, co z węglem". – Dlatego pomyśleliśmy, by włączyć do akcji samorządy, oczywiście – chętne samorządy. Tych, którzy w to nie wejdą będą oceniać mieszkańcy. Wybory samorządowe są niebawem. A przecież cel mamy wspólny – pomoc mieszkańcom – ocenił polityk Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy.

– Jeśli będzie możliwość dystrybucji przez więcej kanałów, to to zrobimy. Jeden samorząd będzie miał łatwiej, inny – trudniej. Zapisaliśmy w projekcie ustawy możliwość tworzenia porozumień między samorządami. Np. dwie czy trzy gminy mogą dojść do porozumienia i zabezpieczyć na jednym placu węgiel dla mieszkańców z tych gmin. Wszystko jest do uzgodnienia, tylko potrzebna jest współpraca. Tylko o to apelujemy – powiedział szef resortu rozwoju i technologii. Jako przykład podał miasto Otwock, który w dwa dni był w stanie zorganizować węgiel dla swoich mieszkańców. – My jako rząd też nie mieliśmy kompetencji do ściągania gigantycznej ilości węgla, przewożenia, odsiewania, magazynowania. Uczyliśmy się tego z tygodnia na tydzień, szukaliśmy rozwiązań, bo wiedzieliśmy, że to będzie problem dla mieszkańców – stwierdził Buda.

