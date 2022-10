Minister Moskwa: Żadne państwo UE nie daje takiego wsparcia

Polityk Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy wystąpiła we wtorek, 11 października w programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info.

– Żadne państwo Unii Europejskiej nie wspiera podmiotów wrażliwych, samorządów jak my i nie ma tak szerokiego pakietu jak my – dla ciepła, dla gazu i dla energii elektrycznej. Nie czekamy biernie, patrząc jak te ceny się zmieniają. Jako jedyne państwo w UE wprowadziliśmy kompleksową "tarczę" – oznajmiła Moskwa i – co istotne – poinformowała, że wszystkie rozwiązania polskiego rządu są zgodne z przepisami Unii Europejskiej. – Jesteśmy pierwsi. Pozostałe państwa unijne dopiero o tym rozmawiają. My już obniżyliśmy stawki VAT na energię. Natomiast w Niemczech dopiero trwa debata na ten temat – zauważyła szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Szczegóły pomocy dla firm i rodzin

785 złotych za MWh – tyle ma wynieść maksymalna cena prądu dla tzw. odbiorców wrażliwych oraz mikro, małych i średnich firm w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował szczegóły podczas wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Wskazał, jakie są przyczyny rekordowo wysokich cen energii w naszym kraju.

– Od siedmiu miesięcy trwa wojna na Ukrainie i doświadczamy tego w różnych sektorach naszego życia. Borykamy się z brakami i bardzo wysokimi cenami gazu i energii elektrycznej. W tej sprawie od wielu miesięcy prowadzimy bardzo gorące dyskusje na forum Unii Europejskiej i nie za wiele stamtąd mamy pomocy. Jeśli już, to prosimy o zezwolenie na realizację pewnych działań, które potem my finansujemy – oświadczył szef rządu Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy. – I to nie jest nasze ostatnie słowo, będziemy na bieżąco monitorować sytuację – dodał polityk.

