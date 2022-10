Zaskakujące słowa Hołowni. Warzecha: Paranoja

Do wyborów parlamentarnych został rok, a politycy opozycji coraz odważniej snują wizję przyszłych rządów. Działacze Platformy Obywatelskiej nie mają wątpliwości, że odsuną od władzy Prawo i Sprawiedliwość. Podobnie zdaje się uważać również Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 wyraził nadzieję, że Donald Tusk pokaże przyszłym koalicjantom swój plan 100 dni "sprzątania po PiS", bo na razie "w ogóle go z nami nie konsultował".

Jak przekonywał, najbliższe wybory będą toczyć się o najwyższą stawkę. – Najbliższe wybory są o tym, czy będziemy mówić po polsku czy po rosyjsku, czy będziemy mieli rubla czy euro – tłumaczył w rozmowie z RMF FM.

Warzecha: Paranoja

"Widzę, że taka narracja z obu stron. Paranoja" – skomentował słowa o rublach publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.

twitter

Inny internauta zapytał w dyskusji na Twitterze, czy przyjęcie europ jest jedynym postulatem Polski 2050, który dotychczas zaprezentował Hołownia.

twitter

"Tak, to jest ten jeden postulat" – odpowiedziała mu posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

"Ostatnim razem, gdy sprawdzałem, to w Polsce walutą była złotówka" – zwrócił natomiast uwagę Jakub Wiech, ekspert ds. energetyki i zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka24.

twitter

Hołownia proponuje "rząd ocalenia narodowego"

W rozmowie na antenie RMF FM, lider Polski 2050 zaproponował również, że opozycja mogłaby obalić PiS już teraz, przekonując 10 posłów Zjednoczonej Prawicy do zagłosowania za wotum nieufności dla premiera.

– Jeżeli opozycja ma wyjść na rok przed wyborami i coś politycznie zaproponować, to powinniśmy zaproponować konstruktywne wotum nieufności. Zabrać im kluczyki do tego samochodu, którym jest państwo, już dzisiaj. Zaproponować kandydata na premiera, przekonać 10 posłów z tamtej strony, że to jest czas, żeby się ewakuować, wyjść i powiedzieć Polakom – mamy prosty pomysł. Rząd ocalenia narodowego, nadziei narodowej na trudną zimę i na 6 miesięcy – mówił polityk.

Czytaj też:

PiS wciąż z najwyższym poparciem. Najnowszy sondażCzytaj też:

PiS rozważa wzmocnienie list na wybory "silnymi" nazwiskami z PE