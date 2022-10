PiS wciąż z najwyższym poparciem. Najnowszy sondaż

Badanie przeprowadziła firma United Surveys dla Wirtualnej Polski. Wyniki sondażu udostępniono w poniedziałek, 10 października.

Co najważniejsze, w stosunku do ostatniego badania tej samej pracowni PiS traci nie tylko minimalnie poparcie, ale również kilka mandatów, co powoduje, że do samodzielnych rządów w kolejnej kadencji Sejmu może zabraknąć nawet 40 posłów.

Wyniki najnowszego sondażu poparcia

"Na które z ugrupowań zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu, gdyby lista komitetów wyglądała następująco" – zapytali ankieterzy United Surveys. 33,8 proc. respondentów wskazało Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczoną Prawicę. Oznacza to minimalną obniżkę notowań o 0,3 pkt. proc. Podobną utratę poparcia – o 0,2 pkt. proc. – zanotowała Koalicja Obywatelska, która tym samym z wynikiem 26,2 proc. zajmuje drugie miejsce, tracąc do PiS 7,6 pkt. proc. Trzecią pozycję zajmuje Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą głosować chce 13,6 proc. badanych, co oznacza wzrost o 1,7 pkt. proc. w stosunku do badania z końcówki września tego roku.

Na dalszych miejscach znalazły się: Lewica – 8,8 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe (Koalicja Polska) – 5,6 proc. oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość – 5 proc. Ponadto, 7 proc. ankietowanych nie wie, na kogo odda głos w najbliższych wyborach parlamentarnych.

PiS wygrywa, opozycja ma więcej mandatów

Jak podała w poniedziałek Wirtualna Polska, Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczona Prawica jest liderem sondażu poparcia dla polskich ugrupowań politycznych, ma też dużą przewagę nad siłami opozycyjnymi, jednak nie może być usatysfakcjonowana wynikami sondażowymi. Celem partii Jarosława Kaczyńskiego jest bowiem nie tylko wygranie kolejnych wyborów, ale trzecia kadencja samodzielnych rządów w kraju.

Przełożenie wyników najnowszego sondażu dla wp.pl na mandaty poselskie wygląda następująco:

PiS – 191 mandatów;

KO – 143 mandaty;

Polska 2050 – 65 mandatów;

Lewica – 35 mandatów;

PSL –15 mandatów;

Konfederacja – 11 mandatów.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 7-9 października 2022 roku metodą CAWI & CATI na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

