Kościół katolicki pęka w szwach

Muszę przyznać, że tego rodzaju apele w ustach papieża budzą moje coraz większe niedowierzanie, a nawet irytację. Chciałoby się naprawdę zawołać – "Lekarzu, ulecz się sam".

Lista spraw, w których to postawa papieża Franciszka i Stolicy Apostolskiej stała się przyczyną gorszących podziałów jest tak długa, że można by poświęcić jej cały cykl nie tylko felietonów, ale poważnych opracowań. Gdy z dzisiejszej perspektywy patrzy się na czasy pontyfikatu papieża Benedykta zdają się one epoką słodkiego pokoju.

Nie zamierzam, rzecz jasna, idealizować dawnych czasów, bez wątpienia jednak Franciszek uwikłał Kościół w tak poważne wewnętrzne spory i zaszły one tak daleko, że trudno dziś sobie wyobrazić jaką drogą Bóg zechce nas z nich wyprowadzić.

Równie irytujące co wezwania do jedności, jest nawoływanie papieża byśmy wrócili do Soboru Watykańskiego II, ponieważ jakoby "na nowo odkrył on żywą rzekę Tradycji".