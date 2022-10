Broń atomowa na terenie Polski? Polacy ocenili ten pomysł

"Wirtualna Polska" postanowiła zapytać Polaków, co sądzą o dołączeniu do programu Nuclear Sharing. Polega on na udostępnieniu przez Stany Zjednoczone głowic atomowych państwu-sojusznikowi, które nie posiada arsenału nuklearnego. Koncepcja ta jest realizowana w ramach struktur NATO. Od 2009 r. w programie biorą udział takie kraj jak Belgia, Niemcy, Włochy, Holandia i Turcja.

Temat został ostatnio wywołany przez prezydenta Polski. Podczas wywiadu Andrzeja Dudy dla "Gazety Polskiej", prezydent mówił, że Polska rozmawiała z USA o możliwości objęcia naszego kraju parasolem nuklearnym NATO.

– Problemem przede wszystkim jest to, że nie mamy broni nuklearnej. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy w najbliższym czasie jako Polska mieli posiadać ją w naszej gestii. Zawsze jest potencjalna możliwość udziału w programie Nuclear Sharing – powiedział prezydent Duda w wywiadzie dla "Gazety Polskiej". – Rozmawialiśmy z amerykańskimi przywódcami o tym, czy Stany Zjednoczone rozważają taką możliwość. Temat jest otwarty – dodał.

Jednak Biały Dom szybko zdementował słowa prezydenta o prowadzonych w tym temacie rozmowach. Na konferencji prasowej rzecznik Departamentu Stanu Vedant Patel poinformował, że Stany Zjednoczone nie prowadzą obecnie negocjacji z Polską w sprawie możliwego rozmieszczenia broni atomowej w ramach programu Nuclear Sharing.

Polacy chcą broni atomowej

Tymczasem, jak wynika z sondażu United Surveys dla WP, Polacy chętnie widzieliby amerykańskie głowice jądrowe na terenie Polski. Za taką opcją opowiedziało się łącznie 52,1 proc. ankietowanych ("zdecydowanie tak" odpowiedziało 25 proc., natomiast "raczej tak" - 27,1 proc.).

Przeciwko uczestnictwu w programie Nuclear Sharing jest zaś 33,6 proc. respondentów. 18 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie", natomiast 15,6 proc. zaznaczyło "zdecydowanie nie".

Stosunkowo wysoki odsetek Polaków nie ma w tej kwestii zdania. Taką odpowiedź zaznaczyło 14,3 proc. biorących udział w badaniu.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 7-9 października 2022 roku metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

