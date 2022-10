"Rosja zamieniła się miejscami z Zachodem"

Putin od dłuższego czasu wymachuje atomową szabelką. Groźby te w oryginalny sposób skomentował ukraiński publicysta Mychajło Dubynianśkyj w felietonie na portalu "Ukraińska Prawda". Odwołał się do historii. Przypomniał, jak to na początku zimnej wojny Związek Sowiecki domagał się zakazu używania broni jądrowej jako straszaka w relacjach z geopolitycznymi przeciwnikami. Wtedy to Moskwa szermowała retoryką pacyfistyczną. ‘"Ówcześni obywatele sowieccy byliby bardzo zdziwieni, gdyby wiedzieli, że siedemdziesiąt lat później władze w Moskwie dosłownie modlą się do bomby jądrowej i zapowiadają taktyczne jej użycie przeciwko przeciwnikowi, który takiej broni nie posiada" – pisze Dubynianśkyj.