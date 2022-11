"Odblokujcie OZE". Komitet Naukowy wzywa polski rząd

Przed rozpoczynającym się szczytem klimatycznym COP27 polscy przedstawiciele różnych dziedzin nauki we wspólnym apelu wskazują na zagrożenia związane z uzależnieniem krajowej gospodarki od paliw kopalnych oraz na korzyści, jakie może nam zapewnić właściwie przeprowadzona tzw. zielona transformacja.

Naukowcy podkreślają, że nakładające się na siebie kryzysy, w tym energetyczny i klimatyczny, wymagają przemyślanych i pilnych działań naprawczych. Wskazują, iż agresja Rosji na Ukrainę i niestabilna sytuacja międzynarodowa obnażyły słabości systemu gospodarczego uzależnionego od paliw kopalnych, a na skutek ich zmniejszonej dostępności i braku alternatyw pogarsza się sytuacja materialna Polek i Polaków oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju – przekazała w czwartek, 3 listopada PAP MediaRoom.

Komitet wzywa rząd Polski

– Rządzący od lat nieustannie nas, obywateli, zapewniają, że bezpieczeństwo energetyczne jest ich priorytetem. Jak faktycznie jest, widać na przykładzie zaopatrzenia w węgiel. Coraz więcej gospodarstw domowych doświadcza ubóstwa energetycznego. Nasz system energetyczny nie zapewnia deklarowanego bezpieczeństwa i jest jednym z głównych źródeł wysokiej inflacji – stwierdził prof. dr hab. Jerzy Hausner, członek Komitetu Naukowego Koalicji Klimatycznej.

– Nasz apel powstał z przekonania, że brak transformacji energetycznej to nie tylko utrzymywanie przestarzałej węglowej energetyki, ale także brnięcie w ślepą uliczkę uzależnienia od paliw kopalnych całego systemu ekonomicznego naszego kraju. Rzeczywistą niezależność energetyczną zapewni tylko stała poprawa efektywności energetycznej i dynamiczny rozwój OZE. To jedyna droga do powstrzymania zarówno kryzysu energetycznego, jak i ekonomicznego – oznajmił prof. dr hab. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ekspert Koalicji Klimatycznej.

