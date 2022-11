Lider PO: Sfałszowanie wyborów to jest minuta

W sobotę lider PO odwiedził Sandomierz, gdzie podczas spotkania z wyborcami skrytykował obóz rządzący za brak wypłaty Polsce należnych środków z Unii Europejskiej. Tusk mówił także o uczciwości wyborów. Narracja o tym, że najbliższe wybory parlamentarne mogą być nieuczciwe jest prowadzona przez Platformę Obywatelską już od dłuższego czasu.

Kontrola wyborów

Zdaniem Tuska, kontrola nadchodzących wyborów to kluczowa kwestia dla procesu demokratycznego. Jak powiedział, "to nie jest, że sobie posiedzę chwilę, pójdę na obiad, na papieroska".

– Niestety sfałszowanie wyborów, jeśli tam będzie zdeterminowany pisior, a ktoś pójdzie sobie na obiad, to to jest minuta, żeby unieważnić dziesiątki głosów, bo się dostawia krzyżyk dodatkowy i głos jest nieważny i oni naprawdę mają nieźle to opanowane – stwierdził.

Jednak, jak powiedział lider PO, już wybory prezydenckie z 2020 roku były nieuczciwe. Gdyby bowiem wszystko odbyło się zgodnie z zasadami, wtedy prezydentem zostałby na pewno Rafał Trzaskowski.

– Gdyby wybory były uczciwe, ostatnie wybory prezydenckie, prezydentem RP byłby Rafał Trzaskowski, a nie Andrzej Duda. I nie mówię tutaj o tych słynnych DPS-ach tylko i o tym, co zrobili z głosami na emigracji – stwierdził.

– O różnych innych takich machlojkach ewidentnych, ale mówię o tym, co się działo przed wyborami i w czasie kampanii wyborczej. Wszyscy obserwatorzy międzynarodowi, którzy przyjechali do Polski obserwować te wybory, byli właściwie jednomyślni w ocenie. W Polsce są jeszcze wolne wybory, ale nie ma uczciwych wyborów – dodał były premier.

Tusk powiedział również, że nadchodzące wybory będą toczyć się "o najwyższą stawkę" i będą "porównywalne z wyborami z 1989 roku".

– Tak naprawdę te wybory mogą zdecydować o strategii, perspektywie na długie lata, która jest bardzo prosta – powiedział.

Czytaj też:

"My nie jesteśmy tutaj niczemu winni". Kaczyński odpowiada TuskowiCzytaj też:

Sondaż: Kto najlepiej poradziłby sobie z inflacją