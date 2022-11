MSZ Ukrainy publikuje listę firm pracujących w Rosji i ponawia apel o bojkot

Resort opublikował listę 50 przedsiębiorstw prowadzących działalność w Federacji Rosyjskiej. Minister Kułeba powiedział, że międzynarodowe spółki, które wciąż działają w Rosji, finansują zbrodnie wojenne Federacji Rosyjskiej i ludobójstwo na obywatelach Ukrainy.

Ukraina apeluje o zrywanie współpracy z Rosją

W związku z tym polityk ponowił apel do klientów i partnerów międzynarodowych firm funkcjonujących w Rosji, aby "bojkotowali te marki, dopóki nie przestaną zarabiać na krwi i wycofają się z Rosji".

Na wykazie 50 firm zarabiających na współpracy z Rosjanami, opublikowanym przez ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy wymieniono m.in.: Philips, Siemens, Pfizer, Airbus, Danone, Aviva, Auchan, ING, Johnson&Johnson, Nestle, Bayer, Abbott, Veolia, Unilever, Procter and Gamble, Astra Zeneca i UniCredit.

Szef MSZ publicznie wspomniał jednocześnie o efektach rozmów z szefami poszczególnych firm. "Rozmawiałem z CEO Nestlé Markiem Schneiderem o efektach ubocznych pozostania na rosyjskim rynku. Niestety, nie ma z jego strony żadnego zrozumienia. Płacenie podatków do budżetu terrorystycznego państwa oznacza zabijanie bezbronnych dzieci i matek. Mam nadzieję, że Nestlé zmieni niedługo swoją decyzję".

Rosja zwiększyła obroty handlowe z trzema krajami UE

Kilka dni temu "New York Times" zbadał, jak zmienił się handel Rosji z różnymi krajami po nałożeniu sankcji.

Wielu rosyjskim firmom energetycznym odmówiono dostępu do dużych rynków na terytorium Unii Europejskiej i USA, sprzedaż niektórych towarów z dziedziny zaawansowanych technologii została wstrzymana, a dziesiątki międzynarodowych firm opuściło Rosję.

W odpowiedzi Rosja próbowała przekierować eksport do Chin i Indii, które nie poparły sankcji, oraz zorganizować import równoległy z krajów sąsiednich.

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez amerykański dziennik "New York Times" na podstawie statystyk z The Observatory of Economic Complexity, rzeczywiste zmiany w handlu między Rosją a światem po lutym 2022 r. są dalekie od tak jednoznacznych. Całkowite obroty handlowe Rosji z niektórymi krajami nie tylko nie spadły, ale wręcz wzrosły, m.in. z powodu rosnących cen surowców.

Z infografiki opracowanej przez „niezależny” rosyjski portal Meduza na podstawie doniesień "New York Timesa" wynika, że na liście państw, z którymi Rosja handluje w najlepsze, są nie tylko Indie (wzrost o 310 proc.), Turcja (+198 proc.) i Chiny (+64 proc.), ale również członkowie UE – Belgia (+81 proc.), Hiszpania (+57 proc.) oraz Holandia (+32 proc.).

Na liście znalazła się także Norwegia (+16 proc.) – kraj, który nie należy do Unii Europejskiej, ale jest członkiem NATO.