COP27. Prezydent Duda wskazał "najważniejszy problem"

Konferencja stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu rozpoczęła się w ostatnią niedzielę. W wydarzeniu, jako przedstawiciel Polski, udział bierze głowa państwa. Oficjalna wizyta Andrzeja Dudy w Egipcie potrwa do najbliższego wtorku, 8 listopada.

Na COP27 w Sharm El-Sheikh przywódcy państw mają koncentrować się na potrzebach i zobowiązaniach finansowych, w tym na kształtowaniu narzędzi potrzebnych do reakcji na szkody, jakie powstają w związku ze zmianami klimatu.

"Najważniejszy problem"

– Musimy powiedzieć jasno, że najważniejszym problemem, obok ważnego celu – ochrony klimatu, jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza w krajach, w których są cztery pory roku, w których jest okres zimowy, kiedy jest chłód, kiedy ludzie potrzebują ogrzać mieszkania, kiedy siłą rzeczy wydatki związane z zabezpieczeniem energetycznym muszą być wyższe – mówił Andrzej Duda na konferencji prasowej przy okazji COP27.

– Dzisiaj to jest ogromny problem całego szeregu krajów, m.in. europejskich, w tym Polski. Jeżeli popatrzę na nasze społeczeństwo, to jestem przekonany, że znacznie więcej pytań będzie mi zadawanych o to, jak poradzić sobie ze wzrastającymi cenami energii, jak poradzić sobie z kosztami ogrzewania w tym roku, jak uregulować rachunki, chociażby za prąd, niż czy udało nam się osiągnąć w tym roku cele klimatyczne – stwierdził prezydent RP.

Prezydent Duda na COP27

W poniedziałek Andrzej Duda wziął udział w ceremonii otwarcia spotkania wysokiego szczebla głów państw i szefów rządów podczas COP27, a także w dyskusji tzw. okrągłego stołu pt. "Just transition". Kancelaria Prezydenta przekazała również, iż głowa państwa polskiego będzie rozmawiać m.in. z premier Włoch Giorgią Meloni, premierem Czech Petrem Fialą i królem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego Abdullahem II.

Natomiast we wtorek Duda wygłosi przemówienie podczas sesji plenarnej Konferencji COP27, weźmie udział w dyskusji zatytułowanej "Water Security" oraz w dyskusji wysokiego szczebla: "Promoting Climate Change Education".

