Fedorowicz wygadał się ws. propagandy PO. Nie wiedział, że jest nagrywany

Do sieci trafiło nietypowe nagranie ze spotkania parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej z wyborcami. W wydarzeniu uczestniczyli posłanki Jagna Marczułajtis-Walczak i Marta Wcisło oraz senator Jerzy Fedorowicz.

To właśnie nagranie z wypowiedzią tego ostatniego trafiło do internetu. Polityk opowiadał o programie Platformy Obywatelskiej. Senator stwierdził, że jego partia nie ujawnia swojego programu wyborcom, gdyż boi się, że ukradnie go PiS.

– Do rozmowy z ludźmi nieprzekonanymi uznaliśmy, że 20 proc. przekonać się nie da. Ale do tych niezdecydowanych, którzy są jednak podatni, bo ludzie są podatni na propagandę... trzeba uderzać. I to będzie nam przyświecać jako program – mówił polityk.

twitter

PiS ukradnie program PO?

Politycy PiS od lat już punktują konkurentów z Platformy Obywatelskiej, wskazując, że ich przeciwnicy, odkąd trafili do opozycji, de facto nie mają żadnego programu pozytywnego, a cały ich przekaz ogranicza się do bycia antypisem.

Wiceprzewodnicząca PO swego czasu stwierdziła, że szczegóły programu PO poznamy dopiero po wyborach parlamentarnych. Polityk. Z kolei w 2019 roku Leszczyna twierdziła, że Platforma nie ujawnia swojego programu, gdyż boi się, że ukradnie go PiS.

– Proszę mi wierzyć, Platforma Obywatelska ma świetny pomysł na wyższą płacę i niższe podatki, ale nie namówi mnie pani, żebym go teraz powiedziała, bo PiS nam ukradnie i we wrześniu wprowadzi takie ustawy– mowiła w rozmowie z Tok FM.

Najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl: PiS nadal na prowadzeniu

Z najnowszego sondażu Estymator dla DoRzeczy.pl wynika, że na prowadzeniu nadal znajduje się Prawo i Sprawiedliwość (Zjednoczona Prawica) z wynikiem na poziomie 36,4 proc. Taki wynik dałby formacji Jarosława Kaczyńskiego 208 miejsc w nowej kadencji Sejmu (27 mniej w porównaniu z wyborami parlamentarnymi z 2019 roku).

W sondażu na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z poparciem 28,3 proc. (141 mandatów), a podium zamyka zaś tym razem Polska 2050, która może liczyć na 11,3 proc. poparcia i 49 miejsc w przyszłym Sejmie.

Zobacz pełne wyniki sondażu.