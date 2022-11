Czarzasty złożył życzenia. "Pewnie byście chcieli, żeby nie był, ale był"

11 listopada w Polsce oficjalnie obchodzone jest Święto Niepodległości. Politycy ze wszystkich stron polskiej sceny politycznej biorą udział w rozmaitych uroczystościach i wydarzeniach, a także składają życzenia.

Krótkie nagranie z okazji Święta Niepodległości opublikował w mediach społecznościowych m.in. premier Mateusz Morawiecki, a także lider Platformy Obywatelskiej, były premier Donald Tusk.

Czarzasty: Patriotyzm zawłaszczany przez prawicę

Życzenia w sieci zamieścił również współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

– Wszystkiego najlepszego wszystkim Polkom, wszystkim Polakom. Nie wiem, dlaczego tak jest, że patriotyzm, który zawsze jest odmieniany przez wszystkie przypadki w tym dniu, kojarzy się z prawicą. Jest zawłaszczony przez prawicę bardzo często. A ja chciałem powiedzieć jako polityk lewicy – 11 Listopada to czas kiedy wiele lat temu Polska odzyskała niepodległość. To czas również polityków lewicy. To czas Daszyńskiego, to czas Moraczewskiego. To wielkie prawa socjalne dla Polek i Polaków. To dla danie możliwości Polkom, aby mogły głosować, to ośmiogodzinny dzień pracy, to ubezpieczenie, to związki zawodowe. To wielkie sprawy dotyczące spraw socjalnych, spraw dotyczących każdego Polaka i każdej Polki – powiedział poseł.

Czarzasty przypomina: Piłsudski był socjalistą

Czarzasty przypomniał następnie wojnę polsko-rosyjską z 1920 roku. – To walka, w której w tym czasie wicepremierem polskiego rządu był Ignacy Daszyński. To też, co trzeba przypominać od czasu do czasu szczególnie polskiej prawicy, to Józef Piłsudski, który był socjalistą. Pewnie byście chcieli, żeby tym socjalistą nie był, ale był – przypomniał polityk Lewicy.

– Niepodległość to ważne święto na wszystkich Polek i Polaków i tych z lewicy i też prawicy i tych którzy nie mają jednoznacznych poglądów. Niepodległość to wielkie święto. Czuję się patriotą. Patriotyzm czuję jako rzecz, która zdarza się codziennie. Patriotyzm to dobra praca, dobre wychowywanie dzieci, to dobra nauka, to służenie własnej ojczyzny. Dlatego życzę wszystkiego najlepszego – zakończył swoje nagranie Czarzasty.

