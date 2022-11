Przerażający telefon do prezydenta

Powinien. Ale stawiam, że się tak nie stanie, a jeśli już, będzie to jakiś pośledniej rangi pracownik czy oficer SOP, z którego zrobi się kozła ofiarnego. A winne będą znowu media, które ośmielają się o sprawie pisać.

Rzecz jest przerażająca potrójnie. Po pierwsze dlatego, że za naszą wschodnią granicą mamy wojnę, a tymczasem okazuje się, że służby odpowiedzialne za ochronę kontrwywiadowczą polskiego prezydenta nie są w stanie poradzić sobie z tak prozaicznym zadaniem jak filtrowanie telefonów do Andrzeja Dudy. A przecież nie było to połączenie na komórkę prezydenta. To musiał być telefon przez oficjalną linię, czyli teoretycznie przechodzący przez jakieś sito, które powinno pozwolić stwierdzić, że dzwoniący nie siedzi w Paryżu, tylko gdzieś w Moskwie.