Terlecki o poparciu dla PiS: Wiosną odżyjemy

W rozmowie z tygodnikiem "Sieci" wicemarszałek Sejmu wskazał, ile w tej chwili, jego zdaniem, wynosi realne poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości.

"Sądzę, że to jest 35–36 proc., i tak będzie do wiosny. Możemy nawet jeszcze trochę spaść, bo styczeń i luty to zawsze najtrudniejsze miesiące. Zakładam, że wiosną odżyjemy. Inflacja przestanie rosnąć […]. Skończą się te zimowe strachy związane z ciepłem, węglem, wojna albo zastygnie, albo zacznie się rozstrzygać i my […] pójdziemy do góry i utrzymamy się wysoko aż do wyborów" – powiedział Ryszard Terlecki.

Szef klubu parlamentarnego PiS wskazał także, co mogłoby wydarzyć się, gdy to PiS będzie musiał przejść do opozycji. "Tusk zapewne będzie próbował spełnić zapowiedzi o zemście, ale moim zdaniem to jednak bajki. Pewnych granic nie będą mogli przekroczyć, bo my będziemy potrafili nagłośnić każde złamanie prawa, konstytucji, każde nadużycie. Także w Europie. A czy tracąc władzę, przejdziemy do opozycji 'na zawsze'? Moje doświadczenie wskazuje, że wyborcze rozstrzygnięcia nigdy nie mają charakteru ostatecznego. Historia się nie kończy. Gdyby PiS straciło władzę, to odzyska ją stosunkowo szybko. Ale sądzę, że władzy jednak nie straci" – dodał Terlecki.

Znamy wyniki najnowszego sondażu dla portalu DoRzeczy.pl. Wybory wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość, mimo że traci poparcie.

Na czele sondażu poparcia dla polskich ugrupowań politycznych znalazło się Prawo i Sprawiedliwość (Zjednoczona Prawica) z wynikiem na poziomie 35,7 proc. Oznacza to spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z ostatnim badaniem firmy Estymator dla DoRzeczy.pl z 9-10 listopada 2022 roku. Taki wynik dałby PiS 201 miejsc w nowym Sejmie, czyli o 34 mniej niż w wyborach parlamentarnych w 2019 roku.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) z poparciem 28,4 proc. (wzrost o 0,7 pkt. proc.). Wynik oznacza 143 mandaty poselskie (więcej o 9). Podium zamyka zaś tym razem Lewica (Nowa Lewica, Razem), która może liczyć na 11,2 proc. głosów (bez zmian). Taki rezultat wyborczy dałby ugrupowaniu 45 miejsc w Sejmie (mniej o 4).

Na dalszych miejscach w badaniu znalazły się: Polska 2050 Szymona Hołowni – 10,4 proc. (- 0,2 pkt. proc.), co dałoby 44 mandaty; Polskie Stronnictwo Ludowe (Koalicja Polska) – 7,4 proc. (+ 0,6 pkt. proc.), co przekłada się na 22 mandaty (mniej o 8); Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej, Wolnościowcy) – 5,1 proc. (+ 0,3 pkt. proc.), co daje 4 mandaty (mniej o 7). Poza Sejmem znalazłaby się formacja Pawła Kukiza – Kukiz'15, którą w sondażu wskazało 1,5 proc. badanych (+ 0,1 pkt. proc.). Z kolei inne partie wybrało 0,3 proc. respondentów (- 0,2 pkt. proc.), co statystycznie składa się na jeden mandat poselski.

