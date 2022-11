Nowy sondaż dla DoRzeczy.pl. PiS i PO nieznacznie tracą. Kto zyskuje?

Najnowszy sondaż poparcia dla polskich partii politycznych dla portalu DoRzeczy.pl przeprowadziła firma Estymator.

Respondenci odpowiedzieli na następujące pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?".

Wyniki sondażu dla DoRzeczy.pl

Na prowadzeniu znajduje się Prawo i Sprawiedliwość (Zjednoczona Prawica) z wynikiem na poziomie 35,9 proc. Oznacza to spadek poparcia w stosunku do poprzedniego badania o 0,5 pkt. proc. Jednocześnie taki wynik dałby formacji Jarosława Kaczyńskiego 202 miejsca w nowej kadencji Sejmu (33 mniej w porównaniu z wyborami parlamentarnymi z 2019 roku).

W sondażu na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z poparciem 27,7 proc. (spadek o 0,6 pkt. proc.). Taki wynik oznacza 141 mandatów (więcej o 7).

Podium zamyka Polska 2050. Partia Szymona Hołowni może liczyć na 11,6 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 0,3 pkt. proc. Wynik dałby formacji 53 miejsca w przyszłym Sejmie.

Lewica (Nowa Lewica, Razem) uzyskała 11,2 proc. (plus 1,4 pkt. proc.), co dałoby 44 mandaty (mniej o 5 niż w wyborach w 2019 roku). Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicję Polską popiera w tym badaniu 6,9 proc. badanych (- 0,2 pkt. proc.), co daje 19 mandatów (mniej o 11).

Natomiast na Konfederację Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Korona Polska, Wolnościowcy) w przywołanym badaniu chce głosować 4,8 proc. respondentów (- 0,4 pkt. proc.). Taki wynik oznaczałby brak mandatów w przyszłym Sejmie.

Poza tym, Kukiz'15 może liczyć na 1,4 proc. poparcia (- 0,1 pkt. proc.). Opcję "inne" wskazało 0,5 proc. ankietowanych (+ 0,1 pkt. proc.).

Deklarowana frekwencja

Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 55 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-10 listopada 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1 055 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować w wyborach.

