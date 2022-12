Lex Czarnek 2.0. Szrot o współpracy prezydenta z ministrem

We wtorek wieczorem Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (projekty prezydencki i poselski), ponieważ zdaniem większości senatorów tzw. ustawa Lex Czarnek 2.0 zmierza do likwidacji autonomii szkoły, centralizacji systemu edukacji, odebrania resztek inicjatywy nauczycielom, uczniom i rodzicom, wyrzucenia ze szkół organizacji obywatelskich.

Teraz projekt trafi z powrotem do Sejmu, gdzie najprawdopodobniej posłowie odrzucą sprzeciw senatorów. Wtedy decyzja o przyjęciu nowych przepisów oświatowych należałaby do prezydenta.

Przypomnijmy, że Andrzej Duda zawetował pierwszą wersję Lex Czarnek. Prezydent stwierdził wtedy, że temat zmian w prawie oświatowym "jest skończony". Czy zatem kolejna wersja zmian również trafi do kosza?

Szrot: Inna atmosfera

O tę kwestię w Radiu Zet był pytany szef gabinetu prezydenta Dudy Paweł Szrot. Jak stwierdził, między pierwszą a drugą wersją projektu zaszły spore zmiany. Poprawiła się m.in. atmosfera współpracy oraz konsultacje między resortem edukacji a pałacem prezydenckim.

– Atmosfera była zupełnie inna, można wprost powiedzieć lepsza. Była wymiana informacji, były wzajemne konsultacje. Było przyjmowanie naszych zastrzeżeń, było też wycofywanie się z tych najgorszych elementów tej ustawy, budzących największe kontrowersje, jak sprawy dotyczące nauczania domowego – stwierdził Szrot.

Szef gabinetu prezydenta wskazał, że sporny punkt dotyczący władzy kuratora oświaty został zmieniony. W Lex Czarnek 2.0 rolę kuratora ograniczono do, jak wskazał Szrot, "kwestii właściwie opiniodawczych jeśli chodzi o dopuszczenie organizacji społecznych do zajęć w placówkach szkolnych, również ograniczono jeśli chodzi o prawo do ewentualnego odwołania kierowników tych placówek".

Czy zatem prezydent Duda podpisze nowelizację przygotowaną przez MEiN, jeśli ta trafi na jego biurko?

– To jest inna ustawa niż ta, która została zawetowana przez pana prezydenta i panu prezydentowi te wszystkie fakty są znane. Będzie decyzję podejmował suwerennie – odpowiedział Szrot.

