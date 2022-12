Nasz test: Ecovacs Deebot T10 Turbo

Biały robot wygląda nowocześnie i dobrze się wpasowuje w nowoczesne wnętrza. Ma nieco 10,35 cm wysokości oraz średnicę 36,2 cm. Waży 14,3 kg. We wnętrzu kryje pojemnik na kurz o wielkości 0,4 l, a za „podwoziem” jest miejsce na dwie obracające się szczotki do mopowania podłogi. Z przodu zamontowano kamerę o rozdzielczości HD, która rozpoznając statyczne i ruchome obiekty, ułatwia robotowi nawigację oraz umożliwia robienie trójwymiarowej mapy sprzątanych pomieszczeń. Ciekawa jest też funkcja zdalnego „patrolowania” domu – można np. zdalnie uruchomić kamerę i sprawdzić, co się dzieje w domu, gdy