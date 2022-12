Roszczenia Sikorskiego. "Wymiar sprawiedliwości to zwykła patologia"

"Sąd nieprawomocnie przyznał Radosławowi Sikorskiemu od Jarosława Kaczyńskiego kwotę 708 480 złotych na pokrycie kosztów opublikowania przeprosin w serwisie Onet"– poinformował ostatnio w mediach społecznościowych mecenas Jacek Dubois. "Jarosław Kaczyński musi przeprosić na podstawie prawomocnego wyroku" – dodał.

W lipcu 2020 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że prezes Prawa i Sprawiedliwości naruszył dobra osobiste byłego szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W pierwszej instancji to lider PiS był górą.

Sikorski kontra Kaczyński

Chodzi o wypowiedź z wywiadu dla Polskiej Agencji Prasowej i portalu onet.pl. Jarosław Kaczyński powiedział wówczas: "Wiceambasador w Moskwie Piotr Marciniak złożył notę w sprawie eksterytorialności miejsca katastrofy w Smoleńsku. Następnie polecono mu ją wycofać. To było posunięcie wykonane na polecenie Radosława Sikorskiego, ale czy bez wiedzy Tuska? Tu już jest bardzo poważny przepis kodeksu karnego, zdrada dyplomatyczna".

– Ten pieniacz i oszczerca został ponownie napiętnowany. Sąd prawomocnie orzekł, że Kaczyński za to, że powiedział, że jestem zdrajcą dyplomatycznym, będzie musiał mnie przeprosić. (…) Mój mecenas chciał wytoczyć sprawę karną, ale nie jestem taki. Prezesowi się upiekło. Dostał sprawę cywilną, którą właśnie przegrał – mówił Radosław Sikorski podczas jednego ze spotkań z działaczami Platformy Obywatelskiej, komentując tym samym rozstrzygnięcie z 2020 roku.

Dobrowolski: To zwykła patologia

W sobotę we wpisach na Twitterze do głośnej sprawy Sikorski kontra Kaczyński odniósł się Maciej Dobrowolski, znany kibic Legii Warszawy, który spędził w areszcie trzy i pół roku. "Sędzia wyceniła roszczenia Radosława Sikorskiego na 700 tysięcy... Od czasu mojego aresztowania, pobytu w areszcie, do dzisiaj utwierdziłem się w jednym: w Polsce wymiar sprawiedliwości to zwykła PATOLOGIA. Tylko bycie przedstawicielem »elit«, »kasty«, czyni cię nietykalnym" – napisał.

"W sądach rozgrywają się prywatne i ogólne wojenki polityczne, natomiast zwykli obywatele traktowani są jak pionki. Nie ma żadnej sprawiedliwości! Kibice, którzy musieli siedzieć, bo zadarli z władzą, moje »odszkodowanie«... Plujecie na nas i na zwykłych ludzi. Wstyd i hańba" – stwierdził Dobrowolski.

