Lloyd Austin: Wojna Putina jest przyczyną, nie skutkiem rozszerzenia NATO

– Rosja nie została sprowokowana. Rosja nie była zagrożona. Rosja nie została zaatakowana. Zamiast tego jeden człowiek wybrał wojnę. A wojna Putina nie jest wynikiem rozszerzenia NATO. Jest przyczyną rozszerzenia NATO. A teraz, z powodu tęsknoty Kremla za utraconym imperium, Europa stoi w obliczu największego kryzysu bezpieczeństwa od zakończenia II wojny światowej – powiedział Lloyd Austin w swoim przemówieniu na Forum Obrony Narodowej im. Reagana w Simi Valley w Kalifornii.

Sekretarz obrony USA zaznaczył, że Rosja jako członek Rady Bezpieczeństwa ONZ "prowadzi wojnę, by odmówić demokracji ponad 43 milionom ludzi". Dodał, że wojna Putina dała każdemu na Ziemi przedsmak świata tyranii i zamieszania, w którym nikt nie chciałby żyć.

– Sojusznicy NATO wzmocnili jego wschodnią flankę, a Stany Zjednoczone zwiększyły łączną liczbę żołnierzy rozmieszczonych w Europie z 80 000 do ponad 100 000. Nie damy się wciągnąć w wojnę Putina. Ale będziemy stać po stronie Ukrainy, która walczy w obronie swoich obywateli i swojej suwerenności. Będziemy wspierać prawo Ukrainy do samoobrony tak długo, jak to będzie konieczne – powiedział Austin.

Rozszerzenie Sojuszu

W ubiegłym tygodniu w stolicy Rumunii odbyło się dwudniowe posiedzenie szefów dyplomacji państw Sojuszu. Podczas spotkania politycy zajmowali się przede wszystkim kolejnymi dostawami pomocy dla Ukrainy, a także kwestią rozszerzenia NATO. – Sojusz uznaje aspiracje Ukrainy, ale skupia się obecnie na obronie kraju przed rosyjską agresją – mówił podczas konferencji prasowej Jens Stoltenberg.

Sekretarz generalny odnosząc się do ostatniego rozszerzenia Sojuszu (o Macedonię Północną i Czarnogórę) podkreślił, że "drzwi do NATO pozostają otwarte i Rosja nie ma w tej sprawie prawa veta". – Rosja nie ma tu głosu i zasada ta dotyczy również Ukrainy – stwierdził.

– Putin doprowadził natomiast do nadchodzącej akcesji Finlandii i Szwecji – dodał Stoltenberg.

Szwecja i Finlandia w NATO

Tymczasem szwedzki minister spraw zagranicznych Tobias Billstrom – cytowany przez agencję Reutera – poinformował, że Szwecja i Finlandia poczyniły duże postępy na drodze do porozumienia z Turcją, w kwestii przyjęcia Sztokholmu i Helsinek do NATO.

Przypomnijmy, że Turcja i Węgry to ostatnie kraje, które nie ratyfikowały jeszcze akcesji nowych państw do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– Mieliśmy wczoraj bardzo dobre rozmowy między Szwecja, Finlandią i Turcją (...) Idziemy do przodu – komentował w środę Billstrom.

