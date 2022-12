Zdenerwowana Jachira zaatakowała katolików. Spięcie z Gosiewską

15 października podczas obrad Sejmu zdenerwowana poseł Klaudia Jachira wzywała z mównicy do „odjaniepawlenia” polskiej przestrzeni publicznej. Sprawa miała swoją kolejną odsłonę podczas trwającego posiedzenia Sejmu.

W środę posłowie pracowali nad inicjatywą Solidarnej Polski. Ugrupowanie Zbigniewa Ziobry przygotowało projekt ustawy „W obronie chrześcijan”, pod którym podpisy złożyło ponad 380 tysięcy obywateli. W środę odbyło się pierwsze czytanie projektu.

Solidarna Polska kontra opozycja

– Środowiska lewicowe nakłaniają młodych ludzi, żeby odchodzić od tego, co dobre, od wiary. Cały świat broni wolności religijnej. A z religią walczyli faszyści, naziści. To powinno dać do myślenia tym, którzy patrzą z uwielbieniem na środowiska lewicowe – powiedział Mariusz Kałużny z PiS.

Reprezentujący Koalicję Obywatelską Rafał Grupiński ocenił kolei, że „autorzy projektu wykorzystują ludzi wierzących, wmawiając im, że w Polsce chrześcijaństwo jest prześladowane”.

W podobnym tonie wypowiedziała się Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy. Jej zdaniem „trzeba mieć bujną wyobraźnie, żeby postawić tezę, że chrześcijanie są w Polsce dyskryminowani i trzeba ich bronić specjalną ustawą”. Poseł przekonywała, że w Polsce dyskryminowane są kobiety i osoby LGBT, a Kościół Katolicki jest niebywale uprzywilejowany.

Jachira: „Ataki katolików”

Tradycyjnie przy tematach związanych z Kościołem na mównicy pojawiła się Klaudia Jachira. W nerwowym wystąpieniu poseł KO udało się połączyć wątki „prześladowań LGBT”, „putinowskiej Rosji” i Jana Pawła II.

– Nie potrzebujemy obrony chrześcijan, ale ochrony świeckiego państwa przed instytucją kościoła katolickiego. Chrońmy państwo polskie, a nie watykańskie. Wypowiedzmy konkordat. (…) Chrońmy polskie nieruchomości, które za darmo wpadają w ręce hierarchów. Chrońmy dzieci z niepełnosprawnością, przed księżmi i zakonnicami, którzy się nad nimi znęcają. Chrońmy dzieci przed pedofilami w sutannach. Brońmy świeckich instytucji publicznych, a przede wszystkim szkół, przed katolicką ideologią – powiedziała.

– Chrońmy społeczność LGBT przed atakami katolików do złudzenia podobnymi do tych, co w putinowskiej Rosji. Chrońmy kobiety przed katolickimi fanatykami. Chrońmy przestrzeń publiczną przed tym, który przez dekady ukrywał gwałcicieli w sutannach – mówiła, powtarzając, że „czas odjaniepawlić polską przestrzeń publiczną”.

Gosiewska komentuje

Na wystąpienie Jachiry zareagowała Małgorzata Gosiewska, która mimo, że jest wicemarszałkiem Sejmu, często komentuje wystąpienia posłów, jeżeli się z nimi nie zgadza. Zdarzało jej się też wyzywać parlamentarzystów z pozycji wicemarszałek izby.

– Boże drogi, chrońmy tą mównicę przed głupotą i złośliwościami – powiedziała Gosiewska. Jeden z posłów opozycji zwrócił uwagę jej uwagę, że komentuje poglądy posła. – Panie pośle, to co tutaj padło, to nie są poglądy. To jest wyjątkowo obraźliwe, oburzające i haniebne – odpowiedziała Małgorzata Gosiewska.

