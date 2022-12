Niemiecki dziennik: Polskiemu rządowi grozi rozpad

"Premier Mateusz Morawiecki krytykuje zwykle opozycję, a nie własny rząd. Tym bardziej godny uwagi jest jego artykuł opublikowany na portalu informacyjnym należącym do konglomeratu mediów państwowego koncernu paliwowego Orlen" – pisze Philipp Fritz, warszawski korespondent niemieckiego dziennika "Die Welt".

Komentator zauważa, że szef rządu zwraca się tam, nie wymieniając jego nazwiska, do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i lojalnych wobec niego posłów. "Czasami można i trzeba spierać się nawet z sąsiadami – pisze Morawiecki. Trzeba jednak być także zdolnym do zawierania kompromisów" – dodaje.

Fritz przypomniał, że z inicjatywy rządu powstał projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym będący "koniecznym elementem kompromisu". "Chodzi przecież o 36 mld euro z Europejskiego Funduszu Odbudowy, zablokowanych z powodu naruszenia przez Polskę standardów praworządności" – wyjaśnia autor.

"Widoczna linia sporu"

"Jest jednak jeden problem" – zastrzega Fritz. Grupa posłów skupiona wokół Ziobry nie chce zawarcia kompromisu z Brukselą. Minister sprawiedliwości ostrzega przed "anarchią" w systemie prawnym. "Toczący się od siedmiu lat spór o polski wymiar sprawiedliwości zaostrzył się w nieoczekiwany sposób. O ile dotychczas po jednej stronie stały Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości UE TSUE, a po drugiej polski rząd, to obecnie widoczna dla każdego linia sporu dzieli obóz rządzący" – czytamy w "Die Welt".

Komentator przekonuje, że nękana wysoką inflacją Polska potrzebuje pilnie unijnych miliardów. "Ich wypłata grozi jednak rozpadem koalicji. Przed takim dylematem stoi Jarosław Kaczyński. Prezes PiS uważany jest za najpotężniejszego polityka w Polsce, jednak kwestie sądownictwa wymknęły mu się z rąk" – stwierdza Fritz.

Kaczyński musi doprowadzić do dwóch kompromisów

„Kaczyński musi właściwie doprowadzić do dwóch kompromisów – jednego we własnej koalicji i drugiego z Komisją Europejską. To niemal niemożliwe do osiągnięcia zadanie” – powiedział dziennikarzowi „Die Welt” Piotr Buras – szef warszawskiego biura European Council on Foreign Relations ECFR. Fritz zwraca uwagę na wejście do gry prezydenta Andrzeja Dudy, który zasygnalizował swój sprzeciw wobec nowelizacji.

Zdaniem Fritza nie dojdzie do głosowania nad projektem ustawy w obecnym kształcie. Nadmienia, że konsultacje między Morawieckim a Ziobrą zakończyły się bez rezultatu. "Pat może potrwać do przyszłego roku" – podsumowuje korespondent.

Czytaj też:

Jabłoński: Liczę na rozsądek Solidarnej PolskiCzytaj też:

Puda o KPO: Dążymy do racjonalnego rozwiązania sporu