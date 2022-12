Prezydent Duda: Za to wszystko odpowiada putinowska Rosja

– Żyjemy w niebezpiecznych czasach za naszą wschodnią granicą toczy się pełnoskalowa wojna, nie było takiej w Europie od zakończenia II wojny światowej – podkreślił prezydent.

Jak zaznaczył, nadal nie widać końca wojny, a konsekwencje rosyjskiej inwazji dotykają również nasz kraj. – Kryzys energetyczny, wzrost cen, spowolnienie gospodarcze, niepewność, co przyniesie jutro. Trzeba sobie powiedzieć wprost: za to wszystko odpowiada imperialna polityka putinowskiej Rosji. Niestety konsekwencje tej wojny w nadchodzącym roku nagle nie znikną. Nadal będziemy musieli się z nimi zmagać – przekonywał.

Prezydent podkreślił jednak, że pomimo tej niepewności, licznych wyzwań i problemów Polacy "otworzyli serca i domy" na naszych sąsiadów w potrzebie. – Nie daliśmy się podzielić. Nie ulegliśmy rosyjskiej propagandzie i dezinformacji. To fenomen, o którym mówi cały świat. To postawa, z której możemy być dumni. Wszyscy wspaniale zdaliśmy w 2022 roku egzamin z człowieczeństwa, solidarności i patriotyzmu. Chciałem za to państwu jeszcze raz z całego serca, gorąco podziękować – mówił prezydent.

Jak dodał, dzisiaj najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo Polski. – Będę robił wszystko, aby w rozpoczynającym się właśnie 2023 roku to bezpieczeństwo wzmacniać – przekazał.

Putin wywołał największą wojnę w Europie od 1945 r.

Rosja nie nazywa swoich działań przeciwko Ukrainie wojną, lecz "specjalną operacją wojskową" i domaga się od Kijowa "demilitaryzacji i denazyfikacji" kraju, a także uznania Krymu za rosyjski.

24 lutego rosyjski prezydent Władimir Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

Inwazję rosyjskich wojsk na Ukrainę poprzedziło telewizyjne wystąpienie Putina, w którym poinformował, że podjął decyzję o przeprowadzeniu "specjalnej operacji wojskowej" w celu ochrony osób "cierpiących nadużycia i ludobójstwo przez reżim kijowski".

Atakując Ukrainę, Putin wywołał największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i ściągnął na Rosję bezprecedensowe sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajów Zachodu.

Czytaj też:

Fartowanie 2023Czytaj też:

Ceny paliw na Orlenie od nowego roku. Obajtek uspokaja