Kardynał Pell: Świat stracił chrześcijańskiego dżentelmena

W rozmowie z nowo powstałym portalem OSV News australijski purpurat przyznał, że od czasu powrotu do Rzymu w 2020 roku regularnie odwiedzał Benedykta XVI, by rozmawiać z nim o życiu Kościoła i innych kwestiach. –Będzie mi go więc brakowało – wyznał hierarcha.

Jego zdaniem, Benedykt XVI był "jednym z najwybitniejszych teologów ubiegłego wieku" i "najlepszym teologiem, jaki kiedykolwiek został papieżem", gdyż "żaden z nich nie pisał z taką jakości, jaką papież Benedykt wykazał się – i to przez lata, dziesięciolecia zanim został papieżem – na tak wiele różnych tematów".

– Bardzo wierzył w rozum, tradycję i naukę. W żadnym sensie nie był fundamentalistą. Był jego całkowitym przeciwieństwem – podkreślił kardynał Pell, dodając, że ktokolwiek nazywa Josepha Ratzingera "pancernym kardynałem", ten po prostu rozpowszechnia fake newsy.

Benedykt XVI "chrześcijańskim dżentelmenem"

Według purpurata, Benedykt XVI był "chrześcijańskim dżentelmenem", "człowiekiem o wykwintnych manierach, wysokiej kulturze", "dżentelmenem ze starej szkoły", a przy tym wszystkim był "bardzo, bardzo uprzejmym". – Nie był natomiast szczególnie energicznym ani odnoszącym sukcesy dyrektorem czy menedżerem – mówił były arcybiskup Sydney i prefekt Sekretariatu do spraw Gospodarki, cytowany w poniedziałek, 2 stycznia przez Katolicką Agencję Informacyjną.

– Był człowiekiem wiary i modlitwy jako pisarz i myśliciel. I był spektakularnie dobrym uczestnikiem dyskusji, na przykład w Kongregacji Nauki Wiary. Jego umiejętność syntetyzowania tego, co usłyszał i analizowania, a następnie przedstawianie punktu widzenia – nie sądzę, żebym kiedykolwiek słyszał kogoś, kto był w tym lepszy od niego – przyznał kardynał Pell.

Przypomnijmy, że papież-senior Benedykt XVI zmarł w sobotę, 31 grudnia 2022 roku w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie, gdzie mieszkał od momentu ustąpienia z urzędu.

