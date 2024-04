Oto jak chcą głosować Polacy. Jest najnowszy sondaż

Pracownia United Surveys zapytała Polaków o to, na kogo zagłosowaliby, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę. Jak wynika z odpowiedzi otrzymanych od respondentów, najwięcej głosów zdobyłaby Koalicja Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość znalazło się tuż za KO. Do Sejmu weszłyby jeszcze Trzecia Droga, Konfederacja i Lewica.

Wyniki najnowszego sondażu

Na partię Donalda Tuska chce w tej chwili głosować 32,6 proc. badanych. Prawo i Sprawiedliwość może z kolei pochwalić się poparciem w wysokości32,1 proc. Trzecia Droga uzyskała wyniki 12,1 proc.

Na dalszych miejscach uplasował się Lewica (8,6 proc.) oraz Konfederacja (7,6 proc.). 7 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Po przeliczeniu tych wartości na mandaty KO miałaby 176 posłów, PiS – 173. Trzecia Droga wprowadziłaby do Sejmu 53 swoich polityków, Lewica 32, a Konfederacja – 25.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 19-21 kwietnia 2024 na reprezentatywnej próbie 1000 ankietowanych metodą CATI&CAWI.

Rekonstrukcja rządu

Temat zmian personalnych w rządzie krąży w mediach od kilku tygodni. Donald Tusk stwierdził, że "co do rekonstrukcji rządu, ona na pewno się zdarzy". – Przełom wiosny i lata wydaje mi się stosownym momentem. Będzie ona zależała wyłącznie od merytorycznej oceny ministrów, albo ich decyzji politycznej. Są wybory do PE, pojawiają się sygnały, że być może niektórzy z ministrów będą chcieli wzmocnić te listy i kandydować do PE – powiedział Tusk dodając, że ministrów, którzy ewentualnie zdecydują się na start w wyborach do PE będzie niewielu.

– Natomiast z pracą w rządzie pożegnają się ci, którzy – uznam jako premier – z jakichś powodów nie wykorzystali optymalnie tych miesięcy – dodał.

