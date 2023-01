"Konkretne rozwiązania". Zełenski rozmawiał z premierem europejskiego kraju

We wtorek na portalu społecznościowym Twitter Wołodymyr Zełenski poinformował, że przeprowadził rozmowę telefoniczną z premierem Wielkiej Brytanii Rishi Sunakiem.

"Rozmawialiśmy o dalszej współpracy obronnej z premierem Wielkiej Brytanii Rishi Sunakiem. Uzgodniliśmy, że zintensyfikujemy nasze wysiłki, by w tym roku przybliżyć zwycięstwo. Mamy na to konkretne rozwiązania” – napisał prezydent Ukrainy.

Wielka Brytania osłabi wsparcie dla Ukrainy?

W grudniu stacja BBC podała, że premier Rishi Sunak zlecił przeprowadzenie audytu dotyczącego przebiegu wojny na Ukrainie oraz efektów brytyjskiego wkładu w konflikt. Wielka Brytania jest bowiem jednym z najwierniejszych sojuszników Kijowa.

Downing Street podkreśla, że Sunak zdecydowanie popiera Ukrainę. Rząd dodaje, że "poparcie władz Wielkiej Brytanii dla Ukrainy jest niezachwiane". Co więcej, brytyjscy dowódcy wojskowi twierdzą, że dostawy broni na Ukrainę mogą okazać się decydujące w nadchodzących miesiącach walk na froncie. Jeśli zostaną zaś ograniczone, to może to oznaczać przewagę wojsk Rosji.

Światowe media zwróciły uwagę, iż prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest świadomy debaty toczącej się w Wielkiej Brytanii i zachęca Sunaka do utrzymania silnego wsparcia wojskowego dla swojego kraju.

Negocjacje między Kijowem a Moskwą?

Natomiast Rishi Sunak stwierdził ostatnio, że negocjacje między Kijowem a Moskwą nie mają sensu, dopóki Rosja nie wycofa swoich wojsk z Ukrainy.

– Musimy jasno powiedzieć, że jakiekolwiek jednostronne wezwanie Rosji do zawieszenia broni jest całkowicie bez znaczenia w obecnym kontekście. Myślę, że byłoby to fałszywe wezwanie. Rosja wykorzystałaby je do przegrupowania, wzmocnienia swoich wojsk. Do czasu wycofania się z podbitego terytorium nie może i nie powinno być żadnych prawdziwych negocjacji – powiedział premier Wielkiej Brytanii.

