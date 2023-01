Morawiecki o Benedykcie XVI: Jego apel i przestroga są dla nas bezcennym drogowskazem

"W przededniu pogrzebu papieża Benedykta XVI, polecam wszystkim krótki, poruszający Testament Duchowy, jaki po sobie pozostawił" – napisał w środę na Facebooku Mateusz Morawiecki.

Zdaniem premiera, papieski apel "Trwajcie mocno w wierze! Nie dajcie się zwieść!", a także przestroga przed "interpretacjami filozoficznymi tylko pozornie odnoszącymi się do nauki" powinny być "dla nas wszystkich bezcennym drogowskazem". "W mojej pamięci pozostanie też szczególnie fragment o wdzięczności i zaufaniu Bogu przez całe życie: »Z perspektywy czasu widzę i rozumiem, że nawet ciemne i męczące odcinki tej drogi służyły mojemu zbawieniu i że to w nich On mnie dobrze prowadził« – możemy przeczytać we wpisie szefa polskiego rządu.

Testament duchowy Benedykta XVI

Papież-senior Benedykt XVI napisał duchowy testament 29 sierpnia 2006 roku. Jak podaje portal vaticannews.va, przebija z niego wielkie dziękczynienie w stosunku do samego Boga, rodziców, rodzeństwa, rodaków, wszystkich spotkanych ludzi oraz całego Kościoła. Kardynał Joseph Ratzinger prosił w nim o modlitwę, aby Bóg przyjął go do wiecznego mieszkania.

"Jeśli o tak późnej porze mojego życia spoglądam wstecz na dziesiątki lat, które przeżyłem, to najpierw widzę, jak wiele mam powodów do dziękczynienia. Przede wszystkim dziękuję samemu Bogu, dawcy wszelkiego dobrego daru, który dał mi życie i prowadził mnie przez różne chwile zamętu" – podał Benedykt XVI.

Polskie władze na pogrzebie w Watykanie

Środa była ostatnim dniem, w którym pielgrzymi mogli oddać hołd zmarłemu papieżowi. Na czwartek zaplanowano oficjalne uroczystości pogrzebowe.

Do Watykanu udały się najwyższe władze państwa polskiego na czele z prezydentem Andrzejem Dudą. Głowie państwa towarzyszą m.in. szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych, sekretarz stanu w KPRP Małgorzata Paprocka oraz dyrektor Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

