Lęk jako fundament Społeczeństwa Otwartego

Tak jak niepokój o rodziców, współmałżonka, dzieci, przyjaciół. Przyszłość jest niepewna, chęć jej kontroli to nakaz natury, a dysponowanie środkami do tego potrzebnymi to realna miara wolności. Oczywiście nawet uzasadniony niepokój nie jest cnotą absolutną. Chrześcijaństwo i stoicyzm uczą, jak również w tym zachować umiar.