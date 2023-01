Najemnicy Putina

Znajdujemy się teraz w centrum Sołedaru. CzWK Wagner wykonuje swoje zadanie” – poinformował jeden z najemników na nagraniu opublikowanym w ubiegły wtorek w mediach społecznościowych. W tle widać budynek administracji miejskiej. To właśnie wagnerowcy brali udział w szturmie na Sołedar – niewielką miejscowość w obwodzie donieckim, której zdobycie miało Rosjanom ułatwić okrążenie o wiele ważniejszego Bachmutu. Działania grupy mocno promuje jej sponsor – wpływowy oligarcha Jewgienij Prigożyn. Nazywany „ kucharzem Putina” restaurator, właściciel fabryki trolli internetowych w służbie Moskwy, wielokrotnie podkreślał, że w walkach o Sołedar nie brały udziału żadne inne jednostki oprócz wagnerowców. Prigożyn w przeszłości wielokrotnie krytykował rosyjskich dowódców wojskowych. Podobnie zresztą jak Ramzan Kadyrow. O ich sojuszu mówi się zresztą od dłuższego czasu. Prigożyna i Kadyrowa łączy status okołokremlowskich „jastrzębi” – zwolenników eskalacji konfliktu. Łączy ich również to, że obaj kierują owianymi złą sławą formacjami zbrojnymi, luźno związanymi z regularną armią Federacji Rosyjskiej. Dla Prigożyna wydatny udział wagnerowców w walkach o Sołedar i Bachmut może być w przyszłości istotną kartą przetargową w walce o wpływy na Kremlu, a może nawet i o władzę.

Ponadto wiele wskazuje na to, że oligarsze chodziło nie tylko o propagandę sukcesu finansowanej przez niego jednostki. Według analityków ISW Prigożyn miał bardzo konkretny interes w tym, żeby zdobyć Sołedar i Bachmut. Liczył bowiem na to, że przejmie ukraińskie kopalnie soli i gipsu, położone w okolicach tych miast. Sam oligarcha pośrednio się do tego przyznał. Publicznie mówił o tym, że trzeba zdobyć kopalnie, przekonując, że jest to „sieć podziemnych miast”, w której z pewnością kryje się personel wojskowy, a także broń jeszcze z czasów drugiej wojny światowej. W nocy z 10 na 11 stycznia agencja RIA Nowosti opublikowała na Telegramie zdjęcie Prigożyna w otoczeniu wagnerowców w jednej z kopalni soli z podpisem: „Grupa Wagnera wyzwoliła podziemia Sołedaru”. Oligarcha już samym swoim pojawieniem się na pierwszej linii frontu mógłby zyskać sporą popularność i wzmocnić tym samym swoją pozycję w okołokremlowskiej elicie. Krytykowany przez Prigożyna Siergiej Szojgu jak dotąd nie zaryzykował wyjazdu do strefy działań wojennych. Nie wiadomo jednak, gdzie dokładnie zdjęcie zostało zrobione.