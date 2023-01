Morawiecki: Budujemy całą koalicję państw

Amerykańska administracja zdecydowała o przekazaniu Ukrainie 31 czołgów Abrams. Według ekspertów i urzędników z Białego Domu w Waszyngtonie, nowy pakiet uzbrojenia powinien pomóc Ukraińcom zmienić taktykę wojenną podczas walk z wojskami Rosji.

Z kolei Berlin poinformował, że przekaże Ukrainie również swoje czołgi Leopard. Eksperci wskazują, że Niemcy zdecydowały się na przekazanie sprzętu pomimo wcześniejszych obiekcji właśnie ze względu na interwencję Białego Domu.

Koalicja na rzecz pomocy Ukrainie

– Dziś sporo rozmawiamy o czołgach. Bardzo dobrze się stało, że podjęta została decyzja przez rząd niemiecki o wsparciu poprzez dostawy czołgów Leopard do Ukrainy – mówił premier.

Morawiecki podkreślił, że czołgi nie są po to, "żeby jeździć na defiladzie". – Czołgi są po to produkowane, by wspierać walczących w obronie wolności, suwerenności i to dzisiaj będzie miało miejsce – wskazał.

Szef rządu podkreślił, że obecnie trwa budowa koalicji państw w celu pomocy Ukrainie. – Dzisiaj byłem w kontakcie od rana z wieloma premierami, aby ta koalicja była jak najszersza, żeby rzeczywiście nowoczesne czołgi pozwoliły zakończyć tę wojnę jak najszybciej – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na briefingu prasowym z komisarzem UE ds. zarządzania kryzysowego Janezem Lenarcicem.

Morawiecki: Rosja ma potężne zasoby

– Polska była bardzo aktywna w pomocy dla Ukrainy od pierwszych dni wojny. Podczas pierwszych dni wojny poszły pierwsze transporty broni, transporty humanitarne. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny starałem się rozmawiać ze wszystkimi możliwymi przywódcami, premierami, prezydentami, aby uświadomić ryzyko nadciągającej wojny – mówił premier na konferencji prasowej.

Morawiecki podkreślił, że atak Rosji na Ukrainę był w rzeczywistości atakiem na bezpieczeństwo Europy. – Aby Ukraina mogła walczyć, ważne są korytarze humanitarne i przez te 336 dni rozwijaliśmy razem z panem komisarzem, z KE, z Ukrainą, ambasadorem wszystko co możliwe, by ta pomoc szła bez przeszkód, pomoc humanitarna, gospodarcza i wojskowa – stwierdził premier.

– Wiemy doskonale, że tylko razem, solidarni z Ukrainą możemy pomóc Ukrainie przetrwać straszny czas. Rosja ma potężne zasoby, nie można o tym zapominać. Musimy poprzez zasoby z UE, USA, całego wolnego świata dopomóc Ukrainie, aby przetrwała – mówił dalej szef rządu.

