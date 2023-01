Rzecznik rządu: Ziobro widocznie tego nie rozumie

W połowie stycznia Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Nowela ma odblokować należne Polsce pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Propozycje zmian w sądownictwie krytykuje Solidarna Polska, argumentując, że wszelkie zmiany zachodzą pod dyktando Komisji Europejskiej, a także są naruszeniem elementarnych wartości polskiej konstytucji i suwerenności.

Co więcej, partia Zbigniewa Ziobry zarzuca premierowi Mateuszowi Morawieckiemu zbyt miękkie podejście do negocjacji z Komisją Europejską, wskazując, że Bruksela tak naprawdę dąży do zmiany rządu w Polsce, a nie przywrócenia praworządności.

Na tym tle trwa spór w Zjednoczonej Prawicy. Choć politycy obu partii tworzących koalicję rządową podkreślają potrzebę jedności, to wciąż wzajemnie się krytykują. W tym tonie wypowiedział się w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller, który stwierdził, że postawa Zbigniewa Ziobry wobec KPO "bierze się chyba z niewiedzy".

– Jak słyszę takie rzeczy, to tylko mogę sobie tym tłumaczyć, że ktoś nie patrzy horyzontalnie na aktualną sytuację, która w tej chwili ma miejsce na świecie. Jeżeli ktoś w takiej sytuacji, gdzie mamy wojnę na wschodniej granicy, chce zrezygnować dodatkowych środków, które pomagają uzyskać suwerenność Polski ekonomiczną, zbudować przewagi konkurencyjne w tym trudnym czasie, to uważam, że popełnia błąd – stwierdził podczas konferencji prasowej.

Müller dodał, że "widocznie Zbigniew Ziobro nie rozumie" tych uwarunkowań.

KE dotrzyma obietnicy?

Polityk odpierał także zarzuty o to, że Komisja Europejska nie potwierdziła na piśmie, że zaproponowane przez rząd rozwiązania w Sądzie Najwyższym faktycznie wypełnią kamień milowy dotyczący polskiego sądownictwa. Müller wskazał, że "gdyby w Unii Europejskiej decydowały tylko deklaracje, czy przepisy pisemne to byśmy nie mieli tu problemów". Dodał także, że odpowiednie deklaracje dotyczące ustawy o SN są zapisane w protokole kolegium komisarzy.

– To wynika z samych kamieni milowych, jest wpisane, co należy zrobić. Była dyskusja na ten temat i deklaracja do ich [kolegium komisarzy - przyp. red.] protokołu, że projekt w tym zakresie wypełni ten kamień milowy – wyjaśnił rzecznik rządu.

