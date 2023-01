Ziobro: Czy wiecie, czym tak naprawdę jest KPO?

W zeszłym tygodniu Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Nowela ma odblokować Polsce pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Propozycje zmian w sądownictwie krytykuje Solidarna Polska, argumentując, że wszelkie zmiany zachodzą pod dyktando Komisji Europejskiej, a także są naruszeniem elementarnych wartości polskiej konstytucji i suwerenności.

Czym jest KPO? Ziobro tłumaczy

– Czy wiecie państwo, czym tak naprawdę jest KPO? Co oznacza dla Polaków ten popularny dzisiaj skrót? To w rzeczywistości Kredyt Polskiego Obywatela, bardzo drogie zobowiązanie, które przez dziesiątki lat będziemy spłacać, my i nasze dzieci. Dziś mówi się Polakom o unijnych miliardach, które mają w cudowny sposób trafić do Polski i uzdrowić nasz kraj. Otóż, cudu nie ma i nie będzie. Nikt wam nie mówi o prawdziwych kosztach KPO, a są gigantyczne – oznajmił Zbigniew Ziobro w nagraniu opublikowanym w środowy wieczór na portalu społecznościowym Twitter.

Prezes Solidarnej Polski tłumaczył, iż KPO to tak naprawdę podwyższona składka członkowska do Unii Europejskiej oraz nowe podatki od plastiku, śladu węglowego i transakcji finansowych. Zdaniem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, jeżeli rząd Zjednoczonej Prawicy ulegnie Brukseli, to Polacy zapłacą także nowy podatek od samochodów z silnikami diesla i silnikami benzynowymi. – Będzie też wiele, wiele innych kosztów – podkreślił polityk.

– Za każdy miliard, który Unia nam da, oddamy jej co najmniej trzy miliardy. KPO to dobry biznes dla Unii. Dla nas to Kredyt Polskiego Obywatela – zaznaczył Ziobro.

Kiedy Senat rozpatrzy nowelę?

W środę marszałek Tomasz Grodzki poinformował, że Senat rozpatrzy nowelizację ustawy o sądach w trakcie dodatkowego posiedzenia izby we wtorek, 31 stycznia.

– Naszym obowiązkiem jest przestrzeganie konstytucji i dbanie o zgodność aktów ustawodawczych z jej brzmieniem, dlatego przewiduję, że Senat przygotuje pakiet poprawek, które zresztą już parę miesięcy temu do uprzedniej ustawy o SN przygotowaliśmy, tylko Sejm je odrzucił – powiedział Grodzki na antenie TVN24.

