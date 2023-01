Macierewicz mocno o Sikorskim: Wszystkie cechy zdrady narodowej

W poniedziałek podczas audycji radiowej Radosław Sikorski zasugerował, że na początku wojny rząd PiS myślał o rozbiorze Ukrainy. Jego słowa wywołały polityczną burzę w Polsce, a rosyjskie media wykorzystały je propagandowo.

"Warszawa rozważała opcję podziału Ukrainy na początkowym etapie rosyjskiej operacji wojskowej – powiedział były szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski" – podała RIA Novosti.

Rosyjska agencja prasowa, powiązana z Kremlem, odnotowała także, że na słowa europosła Platformy Obywatelskiej zareagował polski premier, który stwierdził w mediach społecznościowych, iż wypowiedź Sikorskiego "nie różni się niczym od rosyjskiej propagandy".

"Były minister spraw zagranicznych musi ważyć słowa. Oczekuję wycofania tych haniebnych stwierdzeń. Wzywam opozycję do odcięcia się od deklaracji Radosława Sikorskiego" – napisał Mateusz Morawiecki.

Macierewicz: Cechy zdrady narodowej

– Mamy tutaj do czynienia z brutalnym, długofalowym działaniem, które ma wszystkie cechy zdrady narodowej i powinno mieć swoje konsekwencje prawne. To nie jest różnica polityczna – oznajmił Antoni Macierewicz, który w sobotę był gościem Polskiego Radia 24.

Jak zauważył, chodzi o działania na rzecz propagandy rosyjskiej, co ma doprowadzić do konfliktu pomiędzy Polską i Ukrainą. Poseł Prawa i Sprawiedliwości ocenił wypowiedzi Radosława Sikorskiego jako skandalicznie nieodpowiedzialne.

– Pan Sikorski jest osobą, której wypowiedzi propaganda rosyjska wykorzystywała także wcześniej przeciwko niepodległości Ukrainy i przeciwko Polsce, która wspiera obronę Ukrainy (...). To jest człowiek inteligentny, mający pełną wiedzę na temat działania struktur rosyjskiej propagandy. Nie ma co do tego wątpliwości – mówił marszałek senior Sejmu.

– To są systematyczne wypowiedzi prorosyjskie, wspierające Rosję, dlatego to jest problem zdrady stanu – dodał.

