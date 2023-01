Mąż wiceprezydent USA z wizytą w Krakowie. "Będziemy kontynuować wsparcie"

"Drugi dżentelmen USA", jak Amerykanie określają męża wiceprezydent Kamali Harris, jest wysłannikiem amerykańskiej administracji w zakresie zwalczania antysemityzmu na świecie i wspierania pamięci o Holokauście.

W piątek Douglas Emhoff wziął udział w uroczystościach 78. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, zaś w piątek uczestniczył w debacie organizowanej przez Muzeum "Galicja" w Krakowie.

"Będziemy kontynuować wsparcie"

Douglas Emhoff udał się w piątek z wizytą do centrum UNHCR, czyli Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie. Towarzyszył mu między innymi ambasador USA w Polsce Marek Brzezinski. – Przyrzekam, że będziemy kontynuować wsparcie dla Ukraińców – zapewnił mąż wiceprezydent Stanów Zjednoczonych podczas swojego wystąpienia. – Chcę, żebyście wiedziały, że USA robią, co mogą, aby wspierać Ukraińców – zwrócił się do kobiet, które wzięły udział w spotkaniu.

Emhoff podkreślił znaczenie wsparcia dla walczącej z Rosją Ukrainy ze strony polskiego narodu. Jak stwierdził, Polacy "otworzyli swoje serca". – Zapewniam o wsparciu USA dla polskiego rządu oraz dla UNHCR w wysiłkach czynionych na rzecz poprawy sytuacji Ukraińców – mówił.

Po czterodniowej wizycie w Polsce Douglas Emhoff poleci do Berlina, gdzie ma uczestniczyć w wydarzeniach poświęconych tematyce antysemityzmu.

Wizyta Joe Bidena w Polsce?

W ostatni piątek media podały, że strona amerykańska skontaktowała się z Warszawą w sprawie możliwej wizyty Joe Bidena w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych miałby przylecieć do naszego kraju w 1. rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę.

Informację na temat wizyty potwierdziły jak dotąd trzy źródła z administracji prezydenta. Zgodnie z doniesieniami, poprzez podróż do Europy Biden chciałby wyrazić wsparcie dla Kijowa oraz zwrócić uwagę na odwagę i wytrwałość Ukraińców w walce z wojskami rosyjskimi.

