"Na miłość boską". Słynny amerykański pisarz wzywa Rosję do zaprzestania wojny

"Na miłość boską, Rosjo, zakończ tę bezsensowną wojnę na Ukrainie. Zatrzymaj bombardowanie nieuzbrojonych cywilów. Putin musi ustąpić" – napisał w sobotę na Twitterze Stephen King.

W odpowiedzi na wpis amerykańskiego pisarza Ministerstwo Obrony Ukrainy oznajmiło: "Nie chcą przerwać tej wojny. Ale zmusimy ich do tego".

twitter

Agresja Rosji na Ukrainę

Za niecały miesiąc minie rok od rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę. Według niektórych ekspertów oraz polityków, Kreml chce "uczcić" pierwszą rocznicę wojny mocnym uderzeniem wojskowym. Takiego zdania jest między innymi sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow. – Teraz przygotowują się do maksymalnej mobilizacji. Uważają, że do rocznicy inwazji powinni mieć jakieś osiągnięcia. Nie jest tajemnicą, że do 24 lutego szykuje się nowa fala ofensywy. Głównym celem jest dotarcie armii do granic obwodów ługańskiego i donieckiego – przekonywał. I dodał: "Teraz następuje pewna kumulacja wojsk. Wiemy o tym, rozumiemy, co się dzieje w Rosji w tym zakresie".

Przypomnijmy, iż 24 lutego ub.r. prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy.

Inwazję rosyjskich wojsk na Ukrainę poprzedziło telewizyjne wystąpienie Putina, w którym poinformował, że podjął decyzję o przeprowadzeniu "specjalnej operacji wojskowej" w celu ochrony osób "cierpiących nadużycia i ludobójstwo przez reżim kijowski".

Moskwa domaga się od Kijowa między innymi "demilitaryzacji" i "denazyfikacji" kraju, a także uznania zaanektowanego Krymu za rosyjski.

