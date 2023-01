Terlecki: Opozycja już wie, że pozostanie opozycją

Ryszard Terlecki jest pewien zwycięstwa PiS w najbliższych wyborach parlamentarnych. Polityk opublikował wpis, w którym przekonuje, że również opozycja jest świadoma porażki. Jego zdaniem Platformie Obywatelskiej grozi nawet rozpad po wyborach.

"Opozycja już wie, że pozostanie opozycją, stąd wściekłośćTuska wobec starań o wyższą frekwencję, nasilanie agresji, nominacja Nitrasa. PO stara się zewrzeć szeregi, żeby partia nie rozpadła się po wyborach" –napisał wicemarszałek Sejmu w mediach społecznościowych.

Nieoczekiwana nominacja Nitrasa

W swoim wpisie Terlecki odniósł się do zaskakującego ruchu Donalda Tuska, który skierował Sławomira Nitrasa do pilnowania uczciwości jesiennych wyborów parlamentarnych. – Naszą odpowiedzą na zagrożenie fałszowaniem wyborów, jest przygotowanie wielkiej, obywatelski akcji, której celem będzie przypilnowanie wyborów – powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej Donald Tusk. Szef PO poinformował, że osobą, która będzie to koordynować będzie poseł PO Sławomir Nitras.

– Mamy w naszych szeregach Sławomira Nitrasa i nie zawahamy się go użyć. Będzie on z ramienia KO przygotowywał obronę wyborów przed manipulacjami i fałszerstwami – mówił Tusk.

Sondaż DoRzeczy.pl. PiS liderem

Z sondażu, jaki dla portalu DoRzeczy.pl przeprowadził Estymator, wynika, że PiS pozostaje liderem sceny politycznej. Zjednoczona Prawica może liczyć na poparcie 37 proc. Polaków. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z poparciem na poziomie 28,8 proc. Na najniższym stopniu podium uplasowała się Polska 2050 z poparciem 9,1 proc. badanych. Dalej są: Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) – 8,9 proc., Konfederacja (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy) – 7,6 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe – 6,6 proc.

Pełne wynik sondażu, wraz z podziałem mandatów, można zobaczyć TUTAJ.

