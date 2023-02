Błazenada ministra zdrowia

Polityk ten zapamiętany został jako minister zdrowia, odpowiedzialny za politykę Zjednoczonego Królestwa w trakcie tak zwanej epidemii Covid 19. Jak wiemy, była to polityka wyjątkowo restrykcyjna. Brytyjczycy należeli do europejskich liderów we wprowadzaniu obowiązkowego „dystansu społecznego”, karząc dotkliwymi grzywnami ludzi spotykających się z najbliższymi podczas świąt lub lepiących ze śniegu bałwanka z nienależącymi do „gospodarstwa domowego” dziećmi sąsiadów. Matt Hancock, piastujący stanowisko ministra zdrowia i opieki społecznej od samego początku pandemii do lipca roku 2021-go, był nie tylko twarzą ówczesnej polityki zdrowotnej rządu, ale i gorącym orędownikiem utrzymywania najściślejszego dystansu społecznego i innych obostrzeń pandemicznych. Hancock wydawał się pod tym względem znacznie bardziej restrykcyjny od samego premiera Borisa Johnsona, wielokrotnie piętnując podtrzymujących kontakty towarzyskie rodaków jako osoby aspołeczne i „bardzo samolubne”.

Bezlitosny wobec towarzyskich rodaków polityk stracił swój stołek po wybuchu głośnej na Wyspach afery „pocałunkowej”. Pan minister już wcześniej zatrudnił w podległym sobie urzędzie urodziwą brunetkę, a zarazem koleżankę ze studiów Ginę Coladangelo. Pani Gina była osobą zamężną, podobnie zresztą jak cieszący się rozkoszami małżeństwa (trójka dzieci, w tym jedno adoptowane) minister. Tym większe było zdziwienie czytelników brytyjskiej prasy brukowej na widok ministra Hancocka, przyłapanego przez paparazzich podczas namiętnych pocałunków z podległą sobie pracownicą, zatrudnioną wprawdzie w niepełnym wymiarze godzin, lecz nagradzaną za swoje zaangażowanie sumą 20 tys. funtów rocznie. Para kochanków nie należała raczej do jednego „gospodarstwa domowego”, łamiąc namiętnymi pieszczotami święte przepisy „lockdownu”. W obliczu tak poważnych zarzutów bledną pomniejsze grzeszki brytyjskiego ministra zdrowia, takie jak zlecanie intratnych zamówień medycznych firmie, w której udziały miał on sam, jego siostra i inni członkowie najbliższej rodziny ministra.

Jesienią ubiegłego roku człowiek, którego decyzje położyły się cieniem na życiu i dostatku milionów rodaków, zawieszony został w prawach członka Partii Konserwatywnej. Dawny minister zdrowia przestał bowiem pojawiać się na posiedzeniach parlamentu, wybierając uczestnictwo w australijskim reality show zatytułowanym „Jestem celebrytą” („I am a celebrity”). Uczestnicy show mają za zadanie przetrwać w dżungli, wspinając się na drzewa, brodząc w bagnach i unikając typowych dla lasu deszczowego niebezpieczeństw. Niedawny sekretarz stanu oświadczył w wywiadzie telewizyjnym, że sztuka przetrwania w dżungli bardzo przypomina mu środowisko parlamentarne. Taplanie się w australijskim błocie jest jednak zdecydowanie bardziej opłacalne – za udział w programie telewizyjnym polityk zainkasował 320 tys funtów. Niecałe 3% swojego wynagrodzenia wrażliwy społecznie konserwatysta przeznaczył na cele charytatywne – przede wszystkim walkę z dysleksją, na którą sam cierpi i która bardzo utrudniała mu naukę w młodzieńczych latach. Jak oświadczył były minister zdrowia, 10 tyś. funtów przeznaczonych na ten szlachetny cel to i tak więcej, niż wynosi wynagrodzenie parlamentarzysty za czas, który spędził na planie zdjęciowym. Dodał, że program oglądają miliony ludzi, a obowiązkiem polityka jest docierać do nich wszelkimi sposobami. Czyniąc to, nie poczuwa się więc do winy wobec zaniedbywanych w okresie zdjęciowym wyborców. Widzowie nie docenili starań brytyjskiego męża stanu, który ukończył celebrycki „reality show” dopiero na trzecim miejscu, za brytyjską zawodową piłkarką i drugorzędnym aktorem oper mydlanych.

W dziejach naszej cywilizacji był czas, gdy ministrowie niegdysiejszego imperium występowali w kabaretach, senatorowie zostawali portierami zaś księżniczki tancerkami w Folies Bergere. Działo się to z rosyjskimi emigrantami, po rewolucji rosyjskiej. Najpierw doszło jednak w Rosji do krwawego przewrotu, zakończonego wymianą elity władzy. Politycy „demokracji liberalnej”, robiący z siebie błaznów na planie rozrywkowych programów telewizyjnych, nie sprawiają wrażenia ludzi odpowiedzialnych przed społeczeństwem za cokolwiek. W najlepszym razie, potrafią oni zarządzać własnymi finansami. Nie wiem, gdzie przeniosły się dziś rzeczywiste ośrodki władzy, podejrzewam jednak, że są to miejsca niedostępne dla paradującego z egzotyczną ropuchą na głowie ministra - dyslektyka. W czasach, gdy politycy aspirują już wyłącznie do roli trefnisiów, dostarczających telewidzom niewybrednej rozrywki, poważne są jedynie konsekwencje ich czynów. Gospodarka brytyjska skurczy się w przyszłym roku o 1,5%. Dla oglądalności programu „Jestem celebrytą” nie będzie to miało większego znaczenia.