Greckokatolicki biskup wskazał przyczynę wybuchu wojny na Ukrainie

Rosyjska agresja na Ukrainę była możliwa, gdyż nie rozliczono komunistycznej przeszłości. Taką opinię wyraził greckokatolicki egzarcha apostolski Niemiec i Skandynawii bp Bohdan Dziurach. Zabrał on głos podczas kontynentalnego zgromadzenia synodalnego, jakie w dniach 5-12 lutego odbywa się w Pradze.

Nierozliczone zbrodnie

Mówiąc o męczennikach XX wieku w Europie, wskazał, że pamięć o nich związana być musi z powiedzeniem prawdy o korzeniach prześladowań i o prześladowcach. W tym kontekście wyraził przekonanie, że zbyt szybko zamknięto kartę komunistycznej przeszłości, bez dokonania poważnego rachunku sumienia ze zbrodni dokonanych przez reżim komunistyczny, co zrobiono wobec ideologii nazistowskiej.

Zacytował francuskiego historyka Stéphane’a Courtois, który w „Czarnej księdze komunizmu” napisał, że europejskie społeczeństwo nie znajdzie swej tożsamości ani równowagi – „dziś powiedzielibyśmy pokoju” – jeśli będzie starało się zapomnieć o tragedii, jaką był komunizm.

Okrutna i brutalna wojna, która ma wyraźne znamiona ludobójstwa wobec narodu ukraińskiego jest – według greckokatolickiego hierarchy – jedną z konsekwencji nieprzepracowanej i nieoczyszczonej komunistycznej przeszłości.

Zadanie dla Kościoła

Bp Dziurach wyraził przekonanie, że Kościół katolicki w Europie mógłby zainicjować i poprowadzić proces takiego rachunku sumienia i oczyszczenia pamięci nie tylko na poziomie duchowym, ale również społeczno-politycznym i naukowym.

Greckokatolicki hierarcha wyznał, że Kościół jest dziś na Ukrainie w dosłownym znaczeniu szpitalem polowym. Ale również w Europie stał się gościnnym schronieniem, a nawet domem rodzinnym, pełnym współczucia i miłosierdzia dla milionów ukraińskich uchodźców, w których otrzymana podtrzymuje nadzieję na sprawiedliwy i trwały pokój.

Podkreślił, że choć do Europy wyjechało prawie 8 mln uchodźców, to nie doszło do prawdziwego kryzysu uchodźczego, gdyż w Europie zadziałała „gościnna miłość”, której Kościół katolicki jest głównym protagonistą, za co hierarcha podziękował w imieniu narodu ukraińskiego.

