"Właśnie tego nie lubię w polityce". Zełenski mocno o zachodnich przywódcach

W wywiadzie dla niemieckiego portalu "Spiegel" Zełenski wyraził opinię, że Putin zachowuje się jak przywódca nazistowskich Niemiec Adolf Hitler podczas drugiej wojny światowej.

– Ukraińcy nie wybaczą Putinowi. A większość krajów na świecie już dawno skreśliła obecne rosyjskie przywództwo. Przypomina mi to koniec Hitlera: kiedy przegrywał wojnę światową, to nadal bombardował Londyn. Po prostu trzeba zrozumieć jedną rzecz: jest między nami ogromna przepaść zarówno polityczna jak i historyczna. To jest kwestia światopoglądu. A rezultatem jego światopoglądu są zniszczone terytoria, lekceważenie prawa międzynarodowego, praw człowieka, pogarda dla wszystkiego, co żyje – wyjaśnił ukraiński prezydent.

Według niego rosyjskiego przywódcy nie da się powstrzymać, „ponieważ Putin jest smokiem, który musi jeść: aby zaspokoić swój apetyt. Dajesz mu jeden kraj po drugim, a przynajmniej ich części”. Zauważył, że we współczesnym świecie ani granice, ani oceany nie powstrzymają Rosjan.

Europejska hipokryzja

Ukraiński prezydent wspominał także, jak przed rozpoczęciem inwazji na jego kraj codziennie rozmawiał ze swoimi europejskimi kolegami i namawiał ich, by zadzwonili do Putina i go powstrzymali.

– Ostrzegałem: dawajcie nam dużo broni. Wezwałem do nałożenia sankcji jako środka zapobiegawczego. Jeśli wszyscy wiedzieli, że Putin zamierza zaatakować nasz kraj, dlaczego nie nałożyli sankcji? To po prostu śmieszne, kiedy wszyscy publicznie wypowiadają się przeciwko naszej obronie, a jednocześnie chcą obejść sankcje lub zatrzymać dostawy broni. Postrzegam to jako brudną politykę – powiedział Zełenski.

– Wiesz, że Rosja historycznie przegra tę wojnę, ale nadal odmawiasz pomocy Ukrainie. Mimo to niektórzy działają jakby Rosja miała 1 procent szans na wygraną. Bo wtedy można powiedzieć Putinowi: „Pamiętasz? Trochę wtedy zwolniłem!” I właśnie tego nie lubię w polityce: mówienia o wartościach, a potem dewaluowania ich swoimi działaniami – zaznaczył.

