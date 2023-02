Wizyta Bidena w Polsce. Przydacz przedstawił szczegóły

W piątek Biały Dom w Waszyngtonie poinformował, że prezydent USA Joe Biden przyleci do Polski w dniach 20-22 lutego 2023 roku.

Na wieczornej konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim szef Biura Polityki Międzynarodowej przedstawił szczegóły wizyty przywódcy Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Jak przekazał, wydarzenia w całości realizowane będą w Warszawie.

Głównym punktem będzie spotkanie Joe Bidena i Andrzeja Dudy. Politycy będą rozmawiać o sprawach bezpieczeństwa oraz stosunkach polsko-amerykańskich.

Sojusz polsko-amerykański

– Prezydent Andrzej Duda od 2015 roku bardzo intensywnie pracował nad tym, by sojusz polsko-amerykański był w jak najlepszym kształcie. To Stany Zjednoczone w dużej mierze są gwarantem bezpieczeństwa i stabilności całego naszego regionu i całego regionu euroatlantyckiego – powiedział Marcin Przydacz podczas spotkania z dziennikarzami. Jak wskazał, relacje Polski i USA – szczególnie na poziomie dyplomatycznym – są obecnie najlepsze w historii, a podróż Joe Bidena do naszego kraju będzie tego potwierdzeniem.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej poinformował, iż przywódca Stanów Zjednoczonych wygłosi w Polsce przemówienie, tak jak miało to miejsce podczas jego ostatniej wizyty w marcu 2022 roku. Wystąpienie amerykańskiego prezydenta ma podkreślać rolę naszego kraju i wszystkich polskich obywateli w dobie wojny, która rozgrywa się za naszą wschodnią granicą od 24 lutego ubiegłego roku.

– W uzgodnieniu ze stroną amerykańską, a także z innymi naszymi partnerami i sojusznikami ze wschodniej flanki NATO, 22 lutego 2023 roku prezydent Andrzej Duda będzie współgospodarzem szczytu krajów Bukareszteńskiej Dziewiątki. Tutaj, w Warszawie spotkają się liderzy Polski, Stanów Zjednoczonych oraz wszystkich państw wschodniej flanki NATO: od państw bałtycki, przez państwa Południa, aż po Rumunię i Bułgarię – oznajmił Marcin Przydacz. – Pokazuje to, że dziś Polska staje się centrum dyplomatycznym, centrum dyskusji o nowych wyzwaniach natury bezpieczeństwa – dodał polityk.

