Joe Biden przyleci do Polski. Biały Dom potwierdził i podał datę

Waszyngton przekazał, że prezydent Joe Biden przyleci do Polski w dniach 20-22 lutego, tuż przed rocznicą rozpoczęcia przez Rosję nowej fazy wojny na Ukrainie.

– Joe Biden spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, by porozmawiać o współpracy dwustronnej oraz o naszych zbiorowych wysiłkach dla wsparcia Ukrainy oraz wzmocnienia odstraszania NATO – powiedziała rzecznik Białego Domu. Prezydent USA ma również rozmawiać z przywódcami Bukaresztańskiej Dziewiątki i wygłosić przemówienie.

Joe Biden przyleci do Polski

Niedawno media informowały, iż Biały Dom w Waszyngtonie skontaktował się z Warszawą w sprawie możliwej wizyty Joe Bidena w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych miałby przylecieć do naszego kraju w 1. rocznicę inwazji militarnej Rosji na Ukrainę – 24 lutego. Poprzez podróż do Europy przywódca USA chciałby wyrazić wsparcie dla Kijowa oraz zwrócić uwagę na odwagę i wytrwałość Ukraińców w walce z wojskami rosyjskimi. – Będę jechał do Polski, ale jeszcze nie wiem kiedy – mówił amerykański polityk.

Według doniesień, na polskim terytorium możliwe byłoby nawet spotkanie Joe Bidena z Wołodymyrem Zełenskim. – Kontaktujemy się z prezydentem Bidenem często. Na razie nie zostałem zaproszony do Polski – oznajmił podczas jednego z wystąpień ukraiński przywódca, zapytany o szczegóły potencjalnego wydarzenia

Prezydent USA zasiał małą wątpliwość

Pewna wątpliwość w tym zakresie pojawiła się w czwartek, kiedy prezydent Biden został zapytany, kiedy przyleci do Polski. – Nie podjąłem jeszcze decyzji – stwierdził.

"Biden mówi, że nie zdecydował jeszcze, kiedy uda się do Polski. Na pytanie, czy jest możliwe, że pojedzie również na Ukrainę, Biden odpowiedział: »Możliwe, że pojadę do Polski, to wszystko«" – przekazał w czwartek na portalu społecznościowym Twitter korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie Marek Wałkuski.

