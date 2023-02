"To nieodpowiedzialne". Blinken o decyzji Putina ws. broni jądrowej

Władimir Putin poinformował, że Rosja zawiesza swój udział w traktacie dot. broni strategicznej. Temat ten Putin poruszył podczas wygłoszonego we wtorek przemówienia. – Jeśli USA przeprowadzą swoje testy, to my też – powiedział niejasno o ewentualnych próbach broni jądrowej.

Jest komentarz z Waszyngtonu. – Decyzja Rosji o zawieszeniu udziału w traktacie o kontroli broni jądrowej była nieodpowiedzialna i Stany Zjednoczone będą uważnie przyglądać się temu, co faktycznie zrobi Moskwa – powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken. – Oczywiście upewnimy się, że w każdym przypadku jesteśmy odpowiednio przygotowani, by chronić bezpieczeństwo naszego kraju i naszych sojuszników – dodał.

Czym jest traktat START?

START to dwustronny traktat międzynarodowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Federacją Rosyjską w sprawie środków zmierzających do dalszej redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych. Został podpisany 8 kwietnia 2010 roku. Umowa m.in. ogranicza liczbę strategicznych głowic nuklearnych, które Stany Zjednoczone i Rosja mogą rozmieścić, przy czym w posiadaniu obydwu państw jest 90 proc. takich głowic na świecie. Traktat nakłada także na obie strony obowiązek udostępnienia drugiej stronie możliwość kontroli ośrodków nuklearnych.

W dniu inauguracji Joe Bidena na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, Rosja wezwała nową amerykańską administrację do przyjęcia bardziej konstruktywnego podejścia w rozmowach na temat przedłużenia New START. 26 stycznia 2021 Biden i Putin uzgodnili w rozmowie telefonicznej, że przedłużą traktat o kolejne pięć lat.

Jednak 8 sierpnia 2022 Rosja powiadomiła USA o czasowym zawieszeniu możliwości przeprowadzania przewidzianych traktatem inspekcji broni strategicznych na swoim terytorium. W tym tygodniu Rosja oświadczyła, że nie odnowi traktatu, gdy wygaśnie on w 2026 r. Powód? Moskwa zarzuca Waszyngtonowi, że próbował on zadać "strategiczną klęskę" Rosji w wojnie z Ukrainą.

Rosja robi jedno, a mówi drugie

Jeszcze na początku lutego Kreml, ustami Dmitrija Pieskowa utrzymywał, że kontynuacja traktatu Nowy START jest "bardzo ważna". Rzecznik Putina powiedział, że konieczne jest zachowanie przynajmniej "cienia szansy" na dalszy dialog z Waszyngtonem, "bez względu na to, jak smutna jest obecnie sytuacja".

– Uważamy kontynuację tego traktatu za bardzo ważny – powiedział Pieskow, opisując go jako jedyny, który pozostał "przynajmniej hipotetycznie wykonalny" w kontekście relacji z USA.

