Orędzie Putina. Jest reakcja Stoltenberga

Stoltenberg przedstawił swoją opinię na wspólnej konferencji prasowej w Brukseli z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebą i wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, wysokim przedstawicielem UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepem Borrellem.

– To, co widzieliśmy dzisiaj pokazało, że prezydent Putin nie przygotowuje się do pokoju. Przygotowuje się do wojny, do nowych ofensyw. Przygotowuje się do wysłania większej liczby żołnierzy, większej ilości broni na Ukrainę – powiedział Stoltenberg.

Szef NATO po raz kolejny podkreślił potrzebę wsparcia Ukrainy. – Dlatego powinniśmy wspierać Ukrainę, bo to będzie tragedia dla Ukrainy, ale i zagrożenie dla nas wszystkich, jeśli Putin wygra na Ukrainie – dodał.

Rosja zawiesza porozumienie START

Stoltenberg wyraził także zaniepokojenie wtorkową decyzją Moskwy o zawieszeniu porozumienia START dotyczącego dalszej redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych, w tym broni atomowej. Podpisany w 2010 roku na 10 lat traktat ogranicza liczbę strategicznych lotniskowców i głowic nuklearnych Federacji Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych odpowiednio do 700 i 1550. 26 stycznia 2021 Biden i Putin uzgodnili w rozmowie telefonicznej, że przedłużą traktat o kolejne pięć lat.

– Żałuję decyzji Rosji o zawieszeniu jej udziału w porozumieniu START. Dzisiejszą decyzją rozebrano całą architekturę kontroli zbrojeń. Gorąco wzywam Rosję do ponownego rozważenia swojej decyzji – powiedział sekretarz generalny NATO.

Stoltenberg odrzucił też twierdzenie Putina, że to Ukraina i jej zachodni sojusznicy są odpowiedzialni za wybuch wojny, przypominając, że agresorem jest sama Rosja.

– To Putin rozpoczął tę imperialistyczną, agresywną wojnę. Prezydent Federacji Rosyjskiej dał dziś jasno do zrozumienia, że przygotowuje się do nowej wojny. Putin nie może wygrać. Byłoby to niebezpieczne dla naszego bezpieczeństwa i całego świata – powiedział szef NATO.

