Ambasador USA: To przełomowa chwila dla całego pokolenia

We wtorek około godz. 17:30 w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie rozpoczęło się przemówienie prezydenta USA Joe Bidena. W trakcie wystąpienia amerykański przywódca zapewnił, że Stany Zjednoczone będą bronić państw członkowskich NATO w przypadku ataku ze strony Federacji Rosyjskiej.

– Atak na jednego z członków NATO to atak na wszystkich członków (...). Decyzje, które będziemy podejmować w najbliższych latach, zaważą na losach świata – powiedział polityk. – Nie ma lepszego celu, większej aspiracji niż wolność. Amerykanie to wiedzą, wy to wiecie, musimy zrobić wszystko, żeby nasze dzieci i wnuki to wiedziały. Niech Bóg pobłogosławi bohaterów Ukrainy i wszystkich, którzy bronią wolności – oznajmił.

"Ważne słowa" prezydenta Dudy

Przed Joe Bidenem głos zabrał prezydent Andrzej Duda. – Dziś patrzymy na płonącą Ukrainę. Słyszymy straszliwe wieści. Widzimy zabitych ludzi. Widzimy obrazy jak z II wojny światowej. (...) Nie ma na to naszej zgody – mówiła głowa państwa. Polski przywódca podkreślił także, Biden dokonał "spektakularnego wyczynu – przybył do ogarniętej wojną Ukrainy, pokazał, że Ukraina nie jest sama". – To wielki znak. Jesteśmy wszyscy wspólnie przy Ukrainie – Andrzej Duda.

W mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował polskiemu przywódcy za "ważne słowa". "Dziękuję, Panie Prezydencie @AndrzejDuda, za ważne słowa. Nie ma wolności bez solidarności, tak jak nie ma wolnej Europy bez wolnej Ukrainy. Razem bronimy wolności i razem zwyciężymy! Ukraina, Polska i wszyscy, którzy cenią sobie światowy porządek oparty na zasadach" – napisał.

"To był historyczny moment"

"To był historyczny moment. Prezydent Biden spotkał się dziś z Polakami, a jego słowa wygłoszone w ogrodach Zamku Królewskiego relacjonuje cały świat. Jestem przekonany, że to przełomowa chwila dla całego pokolenia oraz stosunków amerykańsko-polskich" – ocenił ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski we wpisie na portalu Twitter.

