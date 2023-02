Ruch graniczny z Białorusią. "Polska jest przygotowana na różne sytuacje"

W ostatni czwartek wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że Polska rozpoczęła prewencyjną rozbudowę zabezpieczeń na granicach państwowych z Rosją i Białorusią.

To element strategii obrony i odstraszania. Pierwsze umocnienia powstały na granicy z Obwodem Kaliningradzkim.

Odpowiedź na działania Łukaszenki

– Nie wiem, czy jest możliwe zamknięcie wszystkich przejść granicznych z Białorusią. Wiem jedno: nie możemy patrzeć, bez żadnych działań, na to, co robi Aleksander Łukaszenka z mniejszością polską. To, co zrobiono z panem Andrzejem Poczobutem, jest po prostu niewyobrażalne i nie pozwolimy na to, żeby bezkarnie, bez reakcji państwa polskiego, Łukaszenka niszczył cmentarze żołnierzy Armii Krajowej, aresztował mniejszość polską, nękał ich i stawiał przed sądem – powiedział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik w poniedziałkowej audycji radiowej "Trójki". – Jak można skazać na osiem lat człowieka za to, że ma inne poglądy? – zastanawiał się polityk Prawa i Sprawiedliwości.

– Polska jest przygotowana na różne sytuacje i mówiąc szczerze, nie wykluczałbym sytuacji, że nie będziemy mieli ruchu granicznego z Białorusią – stwierdził wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Andrzej Poczobut skazany

Przypomnijmy, że na początku lutego br. sąd okręgowy w Grodnie skazał Andrzeja Poczobuta na osiem lat więzienia w zakładzie o zaostrzonym rygorze. Działacz mniejszości polskiej na Białorusi był oskarżony o "podżeganie do nienawiści", nawoływanie do sankcji i działania na szkodę Mińska oraz działania, którym przypisano znamiona "rehabilitacji nazizmu" (chodzi o publikowanie artykułów historycznych).

Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 roku wraz z innymi działaczami, w tym szefową Związku Polaków na Białorusi Andżeliką Borys.

